Пассажирам аэропорта Оренбурга пришлось самостоятельно реанимировать туриста

К счастью, мужчину удалось спасти.

Неприятная ситуация произошла в аэропорту Оренбурга: после посадки рейса 2S39 из Антальи и долгого ожидания паспортного контроля одному из туристов стало плохо. При этом, как рассказал очевидец событий порталу TourDom, помощь мужчине пришлось оказывать другим пассажирам.

По словам участника инцидента, после прибытия рейса авиакомпании Southwind в Оренбург пассажирам около тридцати минут не давали пройти паспортный контроль: при этом международный рейс в тот день был только один.

«Да и вообще не каждые сутки за границу летают», – прокомментировал события очевидец.

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Позже одному из пассажиров стало плохо. Это произошло уже в зоне выдачи багажа. Сообщается, что мужчина упал на пол – предположительно, у него случился приступ эпилепсии. Бригада скорой помощи к пассажиру так и не прибыла, а медсестра подключилась к инциденту лишь через 25 минут. Всё это время мужчину реанимировали сами туристы — среди них оказалась женщина-медик, которая оказала пассажиру первую помощь.

Фото: TourDom.ru / фото подписчика

В пресс-службе аэропорта ситуацию так и не прокомментировали. Почему сотрудники медпункта аэропорта не смогли сработать оперативно, не уточняется.

Недавно мы рассказывали о другом инциденте, который закончился более трагично: пассажирка рейса Москва-Анталья скончалась в воздухе после отказа турецкого диспетчера экстренно посадить российский самолет в Каппадокии.