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Пассажирка попыталась открыть дверь самолета над океаном

Пассажирка попыталась открыть дверь самолета над океаном

Инцидент произошел на рейсе из Индонезии в Австралию.

В ходе рейса авиакомпании Jetstar, следовавшего с индонезийского острова Бали в направлении австралийского Мельбурна, одна из пассажирок сделала попытку открыть дверь самолета в небе над Индийским океаном. Этот случай произошел в понедельник, 31 марта, когда на борту находилось более 200 человек.

Путешественница взялась за ручку двери в хвостовой части салона, что привело к срабатыванию сигнала тревоги в кабине пилотов. Экипаж принял решение повернуть назад и возвратиться в аэропорт Бали. После посадки нарушительница была снята с рейса. Представители авиакомпании отметили, что подобные действия категорически недопустимы и они не будут терпеть их на своих рейсах.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета устроил дебош — он пояснил, что переел мармеладных мишек.

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