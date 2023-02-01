Пассажирский самолет летел 13 часов, но приземлился там же, откуда вылетел

Настоящий кошмар для путешественников.

Пассажирский самолет, вылетевший из Дубая, летел 13 часов и приземлился в том же аэропорту после того, как ему пришлось развернуться в воздухе. Рейс EK448 вылетел в 10:30 по местному времени 27 января и должен был приземлиться в крупнейшем городе Новой Зеландии – Окленде – через 16 часов.

Но рейс Эмирейтс приземлился в Дубае сразу после полуночи из-за сильного наводнения в аэропорту Окленда. Самолет преодолел около половины пути в 14 тысяч километров, прежде чем был вынужден развернуться.

В Окленде было объявлено чрезвычайное положение после того, как проливной дождь вызвал транспортный хаос.

«Аэропорт Окленда оценил ущерб, нанесенный нашему международному терминалу, и, к сожалению, решил отменить международные рейсы на сегодня. Мы знаем, что это очень неприятно, но безопасность пассажиров – наш главный приоритет», – говорится в сообщении оклендского аэропорта от 27 января.

Более 2000 пассажиров были вынуждены остаться на ночь в терминалах, поскольку международные и внутренние рейсы были отменены вплоть до 29 января.

Стихийное бедствие было вызвано теплым потоком воздуха, спускающимся с тропиков, что спровоцировало сильный дождь и грозы. В городе были побиты рекорды по количеству осадков: в районе аэропорта за 24 часа выпало 25 сантиметров осадков, что превысило максимум 1985 года в 16 сантиметров.

Реклама

По оценкам новозеландских властей в результате наводнения пострадало по меньшей мере пять тысяч зданий, несколько дорог оставались закрытыми. Ущерб от наводнения еще предстоит оценить.

Чрезвычайное положение отменили 30 января, но мэр Окленда Уэйн Браун предупредил, что наводнение может вернуться. Он отметил, что число жителей города и прилегающих районов, обращающихся за помощью из-за ущерба, нанесенного бедствием, будет продолжать расти.

«Ожидается, что этот дождь вызовет опасное состояние реки и значительное наводнение. Оползни и наводнения, вероятно, помешают движению, сделают некоторые дороги непроходимыми и, возможно, изолируют населенные пункты», – говорится в заявлении новозеландской службы MetService.