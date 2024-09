Пассажиры батискафа «Титан» осознавали неизбежность своей гибели

На этом основании семья одного из погибших хочет отсудить у компании, которой принадлежит батискаф, 50 миллионов долларов.

Пассажиры батискафа «Титан», потерпевшего крушение в Атлантическом океане, перед смертью понимали, что обречены. Об этом заявила семья одного из пассажиров «Титана», французского путешественника Поля-Анри Наржоле. Она подала в суд на компанию OceanGate, которой принадлежал батискаф.

«Хваленая «акустическая система безопасности» предупредила бы их, что углеволокно трескается под исключительным давлением, побудив пилота сбросить балласт и попытаться прервать погружение. Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы», — говорится в иске семьи Наржоле.

Истцы требуют от компании OceanGate около 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей) — они указывают на то, что пассажиры «Титана» испытывали ужас, осознавая приближение собственной гибели.

Погружение батискафа в Атлантическом океане началось 18 июня 2023 года. Спустя 1 час 45 минут связь с «Титаном» оборвалась, после чего началась поисково-спасательная операция, которая длилась до 22 июня. При этом, по данным СМИ, сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа спустя несколько часов после его пропажи.

Ранее в сети появилась запись звуков, которые доносились с затонувшего батискафа «Титан» — ее опубликовали создатели документального фильма The Titan Sub Disaster: Minute by Minute.