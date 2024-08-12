Пассажиры чудом избежали гибели в упавшем бразильском самолёте: всё благодаря путанице с рейсом

Двухмоторный пассажирский самолет ATR-72 потерпел крушение в штате Сан-Пауло, Бразилия в пятницу.

Как минимум 62 человека – 58 пассажиров и четыре члена экипажа – погибли во время падения самолёта бразильской авиакомпании VoePass. Трагедия произошла в пятницу 9 августа. Самолёт провёл в полёте более часа, прежде чем резко пойти на снижение с высоты около пяти километров. Уже через две минуты он столкнулся с землей. Пугающее и быстрое падение самолета попало на кадры очевидцев.

Однако некоторым счастливчикам удалось избежать трагической гибели в тот день из-за путаницы с рейсом, передаёт Fox News со ссылкой на местные издания.

Один из мужчин, работник больницы Адриано Ассис, рассказал, что был уверен, что забронировал своё место на рейс 2283 через другую авиакомпанию LATAM Airlines. В аэропорт он прибыл заблаговременно, но обнаружил, что на стойке регистрации нет сотрудников авиакомпании, и решил выпить кофе. Когда он осознал свою ошибку и подошёл к необходимой стойке регистрации на рейс VoePass из Каскавела в Гуарульюс в 11:56, было уже поздно – представитель авиакомпании не допустил его до полёта. Мужчина начал спорить со служащим и умолял пустить его в самолёт, но тот был непоколебим. В результате Ассис не попал на рейс и остался жив.

«Я поспорил с ним и все такое, и на этом все закончилось, и он спас мне жизнь», – рассказывает мужчина со слезами на глазах. «Он выполнил свою работу, потому что… если бы он этого не сделал… возможно, я бы не давал сегодня это интервью, извините».

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Другой пассажир Хосе Фелипе сказал, что совершил ту же самую ошибку. Мужчина также приехал в аэропорт раньше, но перепутал авиакомпании, а затем уговаривал сотрудника VoePass пустить его на рейс, но тщетно. По словам Фелипе, он был одним из 10 людей, которые также запутались в названиях вылетающих авиакомпаний в тот день, но имена других предполагаемых пассажиров остались за кадром – эта информация не подтверждена.

В субботу останки всех 34 мужчин и 28 женщин, погибших в авиакатастрофе, были извлечены из-под руин самолёта в жилом районе вблизи муниципалитета Виньедо, сообщает the Associated Press. Среди пассажиров были восемь врачей, отправившиеся на конференцию по онкологии.

Причины трагедии расследуются. Некоторые эксперты предположили, что необычная траектория падения самолёта может быть вызвана отказом двигателей, обледенением или другими неисправностями. Сообщается, что пилот самолёта Данило Сантоса Романо имел 5202-часовой опыт полёта на самолётах модели ATR и только что закончил свой первый полный год в качестве командира воздушного судна.

В связи с авиакатастрофой в Бразилии объявлен трехдневный траур.