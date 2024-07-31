Пассажиры, летящие на Ибицу, устроили вечеринку прямо в самолёте

Другим участниками рейса это очень не понравилось.

Пассажиры рейса авиакомпании Jet2, следовавшего из Бирмингема на Ибицу 13 июля, пожаловались новостному порталу Birmingham Live на «худший полёт» в их жизни. Причина – тусующиеся попутчики.

По словам одного из участников рейса Джона Уильямса, его семья была «травмирована» после совместного путешествия с несколькими десятками «выпивающих, кричащих и сквернословящих людей». Мужчина сказал, что празднование началось через 25 минут после взлёта, когда около 30-40 пассажиров, разделившись на две группы, начали кричать, хаотично бродить по самолёту, бросаться вещами в проходе и активно мешать другим гостям.

Но самым удручающим, по словам 50-летнего мужчины, было то, что бортпроводники ничего не предприняли, чтобы остановить «опасное, деструктивное поведение» тусовщиков – а только продолжили наливать им алкогольные напитки. Когда же он попытался выразить членам экипажа своё беспокойство по поводу безопасности на борту, то услышал в ответ, что это просто «весёлая поездка».

Реклама

«Это было совершенно отвратительно. Мой сын был зол, моя дочь была встревожена. Эти люди бросали вещи в проход, персонал ничего не делал. Это было что-то невероятное», - поделилися Уильямс.

Мужчина сказал, что по окончанию полёта он обратился в авиакомпанию. Там ответили, что рассмотрят его жалобу в течение 28 дней. Ответа до сих пор не последовало.

Ранее россиянин стал причиной скандала во время перелёта из Санкт-Петербурга в Архангельск. Мужчина открыл аварийный люк в самолёте, не выдержав нарастающей духоты в салоне из-за задержки рейса.