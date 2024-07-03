Пассажиры провели девять часов в воздухе и вернулись в аэропорт отправления

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Air New Zealand в понедельник первого июля.

Пассажиры рейса NZ289 направлявшегося в Шанхай из Окленда провели девять часов в самолёте, прежде чем он был вынужден вернуться в новозеландский аэропорт отправления из-за неисправности двигателя, сообщает австралийский новостной портал 7news.

Нештатная ситуация произошла через четыре с половиной часа после начала полёта около Соломоновых островов, когда командир воздушного судна принял решение развернуть самолёт. Полёт должен был продлиться 12 часов, но в итоге пассажиры провели в самолёте 9 часов так и не достигнув Китая.

По словам главного операционного директора Air New Zealand Алекса Маррена, возвращение воздушного судна было «предупреждающей мерой безопасности», так как один из двигателей самолёта начал потреблять больше топлива, чем другой. В тоже время провести полное техническое обслуживания в Шанхае авиакомпания бы не смогла.

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«Было принято решение вернуться в Окленд, чтобы наша инженерная группа могла проверить самолет здесь и ускорить ремонт», — пояснил Маррен.

Сообщается, что самолёт благополучно приземлился в Окленде в 8:36 утра 2 июля. Пассажиры были сопровождены на следующие рейсы до Шанхая. Были ли поданы жалобы на авиакомпанию, пока неизвестно.