Паук несколько дней прожил в ухе женщины и устроил там гнездо

Еще один пункт к списку наших фобий.

В кратком клиническом отчете, опубликованном медиками на Тайване, подробно описывается случай 64-летней женщины, которая обратилась за помощью в отоларингологическую (ЛОР) клинику. Она пришла с жалобами на непрекращающийся шум в левом ухе в течение четырех дней.

Женщина рассказала, что в первый день после появления симптомов она проснулась от ощущения, что крошечное существо ползает в ее ушном проходе. За этим ощущением последовали щелчки, глухие стуки и шорохи в ухе, которые продолжались целые дни.

Поиск проблемы не занял много времени. При медицинском осмотре врачи сразу заметили крошечного паукообразного, который прохаживался по своему новому уютному убежищу. И это не все – за четыре дня пребывания в ухе паук успел полинять, оставив в ушном канале женщины свой экзоскелет.

В ролике ниже видно, как паук мечется по каналу прямо перед барабанной перепонкой. Заметив приближающийся медицинский зонд, паук подходит к нему, чтобы рассмотреть незваного гостя, и «заглядывает» прямо в камеру.

В медицинском заключении не указан тип и вид паука. Но эксперты полагают, что паук принадлежит к семейству пауков-скакунов (Salticidae). Это можно определить по расположению его глаз, рассказал Мартин Нюффелер, заслуженный старший преподаватель зоологии Базельского университета. В частности, у этого семейства пауков большие срединные передние глаза, которые можно заметить на видео.

Пауки-скакуны обладают отличным зрением, отметил Найфилер. Но, к несчастью для женщины, они еще и очень подвижны. По словам ученого, изображения недостаточно хороши, чтобы идентифицировать его на уровне рода или вида (в мире насчитывается более 6000 видов Salticidae). Но он предположил, что, учитывая небольшой размер и линьку, это может быть молодой паук.

Джерри Ровнер, заслуженный профессор биологии Университета Огайо, согласился, что это, по-видимому, крошечный молодой паук. Он отметил, что глаза паука довольно большие по сравнению с его головогрудью (сросшиеся голова и грудная клетка). По словам Ровнера, это еще больше затрудняет дальнейшую идентификацию, поскольку большинство пауков идентифицируются по характеристикам взрослых особей.

Ровнер объяснил, что вероятная причина, по которой он проник в ухо женщины, заключалась в поиске безопасного укрытия.

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«Многие пауки-охотники (то есть те, которые не плетут паутину для ловли добычи) ищут защищенное место для линьки, поскольку во время этого процесса они не могут защитить себя от хищников», – Джерри Ровнер.

Также эксперт отметил, что пауки-скакуны в целом не опасны для человека.

Врачи, лечившие женщину, сообщили, что ее барабанная перепонка не повреждена. Они достали паука и его экзоскелет, и симптомы у женщины «сразу начали сходить на нет», сообщили они.