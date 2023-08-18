Павлины захватили пригород Майами и запугали жителей

Из-за этого птиц решили стерилизовать.
Пригород Майами атаковали десятки павлинов. Птицы мигрировали в Пайнкрест из-за активной застройки и сокращения зеленых зон: жители жалуются на то, что они пугают всех жуткими криками и не дают спать по ночам, портят автомобили и повсюду испражняются, пишет New York Times.
Местные власти признали, что количество павлинов в городке достигло критического значения. Для того, чтобы сократить популяцию, они решили стерилизовать самцов. По мнению ветврачей, в перспективе это будет иметь хороший эффект.
Павлины полигамны. Стерилизация всего одного самца предотвратит появление птенцов как минимум у семи самок, — объяснил ветеринар Дон Дж. Харрис.
Врач отметил, что павлины — очень шумные птицы, они много кричат, особенно, на рассвете и закате, что доставляет неудобства людям. На случай, если вы не знаете, как орут павлины, звучит это так:
Кроме того, павлины часто испражняются, «почти как гуси». Они делают это на тротуарах и подъездных дорожках, из-за чего люди падают и получают травмы.
Помимо этого, добавил комиссар 7-го округа Ракель Регаладо, птицы бывают агрессивны при защите своих гнезд и иногда нападают на горожан.
Он рассказал, что павлинов начнут ловить для проведения процедур по вазэктомии в начале осени. Если программа окажется успешной, ее могут применить и в других городах США, которые переживают нашествие павлинов.
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