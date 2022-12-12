Пчелы убили африканца во время древней церемонии

Мужчина принимал насекомых за предков и пытался поговорить с ними.

В ЮАР мужчина попытался поговорить с роем пчел, которых считал своими предками. В итоге насекомые зажалили его насмерть. Об этом пишет News 24.

58-летний Никосентша Нджимбана придерживался традиционных верований: согласно им, пчелы и полосатые вараны являются духами предков и, появившись в доме, хотят передать людям какое-то послание. Поэтому при встрече с ними старший мужчина должен провести ритуал: поприветствовать пчел подношениями в виде стакана содовой воды, бренди и сахара.

После этого человек должен обратиться к знахарю — тот помогает понять понять, какую церемонию лучше провести, чтобы угодить духам предков. Далее глава семьи преклоняется перед насекомыми и обещает им провести необходимые ритуалы. Но для начала он просит дать ему несколько месяцев, чтобы накопить денег для церемоний, которые обычно весьма затратны.

В семье Нджимбаны церемонию «рассеивания пчел» провели через неделю после того, как пчелы прилетели к дому. Пока мужчина говорил с насекомыми, те напали на него и изжалили до смерти.

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«Это самое печальное событие, что когда-либо случалось с нашей семьей. Мы не понимаем, почему они так сильно разозлились на него, ведь он поприветствовал их в своем доме. Он не пытался прогнать их», — заявил брат погибшего Мандла.

Лойисо Нгеву, эксперт в области африканских традиций, назвал причиной смертельного исхода неправильную расшифровку Нджимбаной послания предков. Возможно, семья поспешила провести церемонию, не попытавшись понять, что именно хотят донести насекомые, сказал он.

Расследование по факту гибели Нджимбаны начала и полиция. Власти призвали жителей не пытаться проводить церемонии, а вызывать специалистов по удалению пчел в случае обнаружения насекомых в своих домах.