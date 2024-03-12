Пенсионер обкрадывал квартиры туристов в Петербурге с помощью хитрой схемы

Мужчина поставил на поток воровство вещей у путешественников.

В Санкт-Петербурге пенсионер поставил на поток кражи из квартир с туристами. Его задержали сотрудники полиции, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пожилой мужчина с криминальным прошлым придумал хитрую схему воровства. Он выбирал квартиры в центре, которые посуточно снимают туристы, а затем арендовал их и делал дубликаты ключей.

«Позже он возвращался к квартире, ставил напротив ее двери на лестничной клетке электросамокат с установленной на него скрытой видеоаппаратурой, сигнал которой выходил на его мобильный телефон, и оставался неподалеку ждать. Если удобный момент "подворачивался" и видеокамера показывала, как арендаторы уходят из квартиры, дубликатами ключей он открывал замки и беспрепятственно проникал в жилище», – рассказал врио заместителя начальника ОУР УМВД РФ по Центральному району Петербурга Антон Кириленко-Большаков.

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Пока полицейские нашли трех пострадавших: это были двое иностранцев и житель Владимира, которые потеряли 120 тысяч рублей. Но жертв могло быть больше, поскольку дома у петербуржца нашли большую связку ключей неизвестно от каких квартир.

По данным МВД, пенсионер начал криминальную «карьеру» еще в 1970-х годах — тогда же получил свой первый срок. По опыту мужчина знал, что туристы не будут сдавать билеты домой из-за нескольких украденных вещей. Но кто-то из них все же обратился в полицию, после чего петербуржца вычислили и задержали.