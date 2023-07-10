Переполох на пляже: в Адлере два дельфина выбросились на берег

Морским млекопитающим помогли сотрудники пляжа и случайные очевидцы.

В Адлере (Сочи) сотрудники пляжа и случайные очевидцы спасли двух дельфинов, выбросившихся на берег. Одно из морских млекопитающих после долгих усилий смогло самостоятельно справиться с волнами и вернуться в Черное море.

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Однако второй дельфин оказался довольно крупным — это все усложнило: волны то и дело выбрасывали его обратно на берег, сбивая с ног пришедших на помощь мужчин. К счастью, история этого животного также закончилась благополучно.

Ранее сообщалось, что на Сахалине зоозащитники спасли самку северного морского котика от пластиковой удавки — кадрами освобождения животного поделился эколог Жора Каваносян.