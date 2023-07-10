Морским млекопитающим помогли сотрудники пляжа и случайные очевидцы.
В Адлере (Сочи) сотрудники пляжа и случайные очевидцы спасли двух дельфинов, выбросившихся на берег. Одно из морских млекопитающих после долгих усилий смогло самостоятельно справиться с волнами и вернуться в Черное море.
Однако второй дельфин оказался довольно крупным — это все усложнило: волны то и дело выбрасывали его обратно на берег, сбивая с ног пришедших на помощь мужчин. К счастью, история этого животного также закончилась благополучно.
Ранее сообщалось, что на Сахалине зоозащитники спасли самку северного морского котика от пластиковой удавки — кадрами освобождения животного поделился эколог Жора Каваносян.
Читайте также
Переполох на пляже: в Адлере два дельфина выбросились на берег
Радиоктивные воды с Фукусимы сбросят в Тихий океан. Что будет дальше?
Британская авиакомпания сняла с рейса 19 пассажиров, сообщив, что самолет «слишком тяжелый»
Ужас в парке атракицонов: посетители четыре часа висели вниз головой
В Великобритании ввели экологичную альтернативу кремации: тело уничтожают с помощью гидроксида калия