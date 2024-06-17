Пернатый тренд: в России вырос спрос на подгузники для птиц

Также россияне стали покупать больше поводков и шлеек для птиц-питомцев разных видов.

На маркетплейсе Wildberries с марта спрос на подгузники для птиц вырос в шесть раз. Представители компании отмечают, что данный товар востребован среди владельцев попугаев круглый год, однако весной продажи взлетели. Также выросли продажи поводков и шлеек для всех видов птиц.

«Wildberries отмечает шестикратное увеличение продаж по сравнению с зимним периодом», — уточнили в пресс-службе компании.

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Скрин выдачи маркетплейса по запросу «подгузники для птиц»

Ранее сообщалось, что полиция британского графства Ланкашир начала расследование по факту жестокого обращения с животными — внимание сотрудников правоохранительных органов привлек мужчина, который выгуливал чайку на собачьем поводке.