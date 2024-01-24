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Первая в мире суперсубмарина: с бассейном, винным погребом и кинотеатром

Фото: Migaloo

Суперсубмарина «Мигалу М5» может вместить 20 пассажиров и 40 членов экипажа.

Австрийская фирма Migaloo продолжает продвигать свой проект первой в мире суперсубмарины, которая сможет погружаться на глубину до 250 метров и при этом обладает характеристиками роскошной суперъяхты.

Имея длину 165 метров, «Мигалу М5» сможет вместить 20 пассажиров и 40 членов экипажа. Продолжать путешествие под водой она сможет в течение четырех недель – непрерывно. Субмарина будет оснащена бассейном, винным погребом и кинотеатром. Однако стоимость постройки такого судна составляет два миллиарда долларов, и доступна она явно будет не каждому. 

«Наша целевая группа – дальновидные миллиардеры с опытом работы на суперъяхтах или без оного, которые предъявляют исключительные требования к эксклюзивности, безопасности, приключениям и впечатлениям», – Кристиан Гампольд, генеральный директор Migaloo.

По словам Гампольда, в настоящее время фирма ведет переговоры с «заинтересованными сторонами» о строительстве субмарины, хотя мужчина отказался назвать их имена.

Он также отметил, что на судне будет вертолетная площадка, а погружение будет проводиться, когда огромные бортовые резервуары (называемые балластными цистернами) заполнятся водой для уменьшения плавучести.

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