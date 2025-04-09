Первый самолёт в татуировках: его расписал звёздный тату-мастер

Авиакомпания Corendon Dutch Airlines представила первый самолёт, оформленный в стиле тату-арта. Необычный лайнер стал настоящим произведением искусства, вдохновлённым духом путешествий, морскими легендами и личной историей художника.

В честь своего 25-летнего юбилея авиакомпания Corendon Dutch Airlines, входящая в состав турецкой группы Corendon, реализовала дерзкий проект — превратила один из своих самолётов в летающий арт-объект. Для этого пригласили всемирно известного тату-мастера из Нидерландов Хенка Шиффмахера, который работал с Леди Гагой и Куртом Кобейном.

Главным героем проекта стал Boeing 737 MAX 9, получивший имя Sweet Louise – в честь супруги художника и тату-мастера. Более 200 квадратных метров фюзеляжа заняты изображениями в классическом тату-стиле. В центре композиции — морские и пиратские мотивы, символизирующие любовь к приключениям, свободе и неизведанным маршрутам.

Фото: FrequentFlyers / Telegram-канал

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«Каждая татуировка рассказывает свою историю. Этот самолёт — отражение моего пути, встреч и путешествий по всему миру. Он стал символом движения, открытости миру и стремления к новым горизонтам», — отмечает сам тату-мастер.

Идея воплотить искусство татуировки в облике самолёта родилась во время беседы между Шиффмахером и генеральным директором Corendon — Гюнай Услу.

Процесс создания арт-самолёта оказался технически непростым. Дизайн необходимо было адаптировать под сложную геометрию фюзеляжа, сохранив при этом целостность рисунка. Команда художников и авиационных специалистов работала слаженно и быстро: оформление было завершено всего за один день, так как тщательно подготовленный дизайн был нанесён с помощью специальной плёнки.

Презентация самолёта прошла в амстердамском аэропорту Схипхол, и теперь Sweet Louise уже выполняет регулярные рейсы по популярным туристическим направлениям. Пассажиры, оказавшиеся на его борту, получают не только простой перелёт из точки А в точку Б, а возможность побывать на борту гигантского арт-проекта, который парит в небесах.