Пес Байдена 24 раза напал на секретных агентов

Агрессивное поведение стоило Коммандеру места в Белом доме.

Немецкая овчарка по кличке Коммандер – питомец американского президента Джо Байдена. И он как минимум 24 раза нападал на секретных агентов в Белом доме с октября 2022 по июль 2023 года. Об этом говорится в документе, опубликованном Секретной службой США. Чаще всего Коммандер наносил агентам травмы запястий, предплечий, торса, груди, бедер и плеч. Один из пострадавших с укусами в руку и бедро попал в больницу.

Последнее из нападений произошло в конце сентября 2023 года. Агрессивный пес даже вынудил сотрудников Секретной службы изменить правила перемещения внутри Белого дома, предоставив двухлетнему Коммандеру достаточно пространства. Однако, в конце концов агрессивную овчарку отказались держать в Белом доме — ее нынешнее местоположение неизвестно.

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