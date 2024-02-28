Пес Байдена 24 раза напал на секретных агентов

Агрессивное поведение стоило Коммандеру места в Белом доме.
Немецкая овчарка по кличке Коммандер – питомец американского президента Джо Байдена. И он как минимум 24 раза нападал на секретных агентов в Белом доме с октября 2022 по июль 2023 года. Об этом говорится в документе, опубликованном Секретной службой США. Чаще всего Коммандер наносил агентам травмы запястий, предплечий, торса, груди, бедер и плеч. Один из пострадавших с укусами в руку и бедро попал в больницу.
Последнее из нападений произошло в конце сентября 2023 года. Агрессивный пес даже вынудил сотрудников Секретной службы изменить правила перемещения внутри Белого дома, предоставив двухлетнему Коммандеру достаточно пространства. Однако, в конце концов агрессивную овчарку отказались держать в Белом доме — ее нынешнее местоположение неизвестно.
Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III решил продать 12 из 37 скаковых лошадей покойной Елизаветы II для сокращения расходов.
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