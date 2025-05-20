Петербуржцы нашли в унитазе живую летучую мышь

Она попала в канализацию через трубу на крыше.

Жители Санкт-Петербурга нашли в туалете своей квартиры живую летучую мышь. Об этом пишет «Фонтанка».

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Инцидент произошел в одной из многоэтажек на Петровском острове. Жилец квартиры по имени Андрей вернулся в квартиру с прогулки и заметил в унитазе незваного гостя. Рукокрылое недовольно барахталось в воде. Петербуржец снял мышь на видео: судя по кадрам, она оказалась чуть больше спичечного коробка. Мужчина не стал вызывать спасателей: достал её с помощью перчатки и полотенца и оставил сушиться на подоконнике за окном. Утром мышь улетела.

В ТСЖ «Петровский Квартал на воде», обслуживающем дом, журналистам сказали, что подобных заявок раньше не было. Там предположили, что животное попало в канализацию через трубу на крыше дома.

«Если оградить себя от такого происшествия, можно установить обратный клапан на канализационную трубу», — посоветовали в ТСЖ.