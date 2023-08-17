Пилоту чилийской авиакомпании стало плохо в воздухе. Он умер после экстренной посадки

Трагедия случилась во время рейса Майами-Сантьяго.

Чилийский авиаперевозчик LATAM подтвердил, что пилот, который работал в авиакомпании в течение 25 лет, скончался после экстренной посадки в международном аэропорту Токумен в Панаме.

Boeing 787 Dreamliner летел из международного аэропорта Майами (MIA) 14 августа 2023 года, когда пилоту стало плохо и ему потребовалась неотложная помощь. Пассажирский рейс находился в воздухе три часа и держал путь в столицу Чили, когда пилоту стало плохо.

Управление гражданской авиации Панамы сообщило, что получило звонок от рейса LA505 с просьбой войти в воздушное пространство Панамы и приземлиться в аэропорту Токумен. На борту самолета находились три пилота, поэтому самолет смог благополучно приземлиться с двумя людьми за штурвалом.

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«Latam Airlines Group сообщает, что рейс LA505, следовавший по маршруту Майами-Сантьяго, должен был приземлиться в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за неотложной медицинской помощи одному из трех членов командного экипажа», – сообщил представитель авиакомпании.

Когда самолет приземлился, экстренные службы пытались реанимировать пилота, но тот, к сожалению, скончался.

«Мы глубоко опечалены случившимся и выражаем искренние соболезнования семье нашего сотрудника. Мы благодарны ему за 25-летний труд. Он всегда отличался самоотверженностью и профессионализмом. Во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для защиты жизни пострадавшего пилота», – говорится в сообщении LATAM.

В конечном итоге самолет продолжил свой путь в Сантьяго 15 августа 2023 года, около 17:30 по местному времени.