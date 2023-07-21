Пилот и пассажиры выпрыгнули из вертолета, спасаясь от извержения вулкана

Им чудом удалось выжить.

В Новой Зеландии начались судебные разбирательства, касающиеся жертв извержения вулкана на острове Уайт. В результате извержения погибло 22 человека. Правительство страны утверждает, что операторы, доставившие туристов на место, не соблюдали требования по безопасности.

По словам официальных лиц, на острове находилось 47 человек, когда вулкан начал извергаться днем 9 декабря 2019 года. Все было так: вверх на высоту более 3,5 тысячи километров поднялся шлейф пепла, токсичного газа и камней. Спасательные бригады искали пострадавших около двух недель. По данным WorkSafe New Zealand, национальной организации по безопасности на рабочем месте, извержение не было неожиданным.

Во время допроса в суде пилот вертолета Брайан Депау сообщил, что вместе с двумя другими пассажирами ему удалось избежать катастрофы, когда они выпрыгнули из вертолета в воду. Депау рассказал, что работал в компании Volcanic Air около трех-четырех недель, когда началось извержение.

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По словам пилота, ему и пассажирам удалось проплыть от 150 до 200 метров, прежде чем их настиг пепел. Он вспоминает, что все вокруг почернело. Пилот задержал дыхание и опустился под воду, ожидая, когда сквозь пепел пробьется свет.

Затем Депау помог двум пассажирам сесть на лодку. Им обоим было трудно видеть, так как контактные линзы женщины были поцарапаны, а мужчина потерял очки.

Депау заявил, что, по его мнению, перед извержением вулкана были предупреждающие знаки. Он также заявил, что не знал, что вулкан извергался совсем недавно, в 2016 году.