Пилот и собака доплыли до берега после крушения самолета над океаном

Им удалось катапультироваться во время крушения.

В США пилот небольшого самолета и его собака спаслись во время авиакатастрофы над океаном. Им удалось доплыть до берега.

Крушение одномоторного легкого самолета (Piper PA-32 Cherokee Six) произошло 15 апреля у берегов штата Калифорния. Очевидцы позвонили в экстренные службы и рассказали, что увидели, как самолет падает в воду и тонет. На поиски пострадавших отправили спасателей, но их помощь не понадобилась.

Как оказалось, пилот смог самостоятельно доплыть до суши, а с ним приплыла и его собака, которая тоже была на борту. На берегу их встретили люди и оказали необходимую помощь.

О состоянии мужчины и питомца не сообщается. Федеральная служба гражданской авиации США (FAA) классифицировала крушение как аварию из-за проблем с двигателем. По данным офиса шерифа, пилот летел из Санта-Моники в Лонг-Бич, когда произошел отказ двигателя.

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