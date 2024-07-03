Пилоты заметили в небе над Москвой три зеленых шара

Они находились в десятках метров от самолета.

Пилоты российской авиакомпании Utair увидели в небе над Москвой три зеленых шара. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Ноябрьска в столичный аэропорт Внуково вечером 1 июля. Во время захода на посадку экипаж заметил три воздушных шара зеленого цвета буквально в 30 метрах от самолета. Объекты находились чуть выше высоты полета Boeing 737.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту. Никто не пострадал.

Похожий инцидент недавно случился на другом рейсе из Санкт-Петербурга в Москву. После взлета пилоты заметили в небе красные воздушные шары — они находились на высоте 600 метров.

Реклама

Как высоко может подняться шарик? Воздушные гелиевые шары способны подниматься очень высоко — буквально в верхние слои стратосферы. В книге рекордов Гиннесса зарегистрированы мировые рекорды по максимальной высоте полета детских шаров. Так, в 1987 году в Англии шарик поднялся на высоту 3 км 50 метров. Он был наполнен горячим воздухом. На 5,6 км в США в 2001 году поднялся шарик с гелием и в 2013-м на 6,4 км. На высоту 35,8 км улетел гелиевый «путешественник», запущенный школьниками в Канаде в 2007 году. Рекордсменом же является латексный шар, который поднялся на высоту 53 км. Он был запущен Японским космическим агентством в 2002 году.