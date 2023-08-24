авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Как бабочка из пластика может изменить мир
Как бабочка из пластика может изменить мир

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Как бабочка из пластика может изменить мир
Как бабочка из пластика может изменить мир

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Пингвина произвели в чин генерала норвежской гвардии

Фото: Edinburgh Zoo

Талисман Норвежской Королевской гвардии Нильс Улаф III удостоился этой чести на специальной церемонии.

Пингвин по имени Нильс Улаф III был произведен в чин генерал-майора на торжественной церемонии, в которой участвовало более 160 солдат. Ее организовал фонд Penguins Rock. 

Сэр Нильс Улаф III живет на скале Пингвинов в Эдинбургском зоопарке и даже носит собственные эполеты, прикрепленные к его крылу. Этот знак отличия подсказывает всем, что пингвин является официальным талисманом Его Величества Королевской гвардии Норвегии и получает церемониальные визиты.

Как это произошло? В далеком 1961 году норвежская Королевская гвардия посетила зоопарк в Эдинбурге во время демонстрации учений, и майору Нильсу Эгелиену понравилась колония пингвинов в зоопарке. Он увидел сходство между царственным маршем королевских пингвинов и маршем солдат норвежской королевской гвардии.

Более десяти лет спустя, в 1972 году, королевский пингвин в зоопарке был взят под опеку норвежской королевской гвардией и назван в честь майора Нильса Эгелиена и короля Норвегии Улафа, который восседал на троне в то время. У норвежской королевской гвардии появилась традиция посещать свой талисман каждый раз при выступлениях в Эдинбурге. С тех пор родственники того самого пингвина наследуют титулы своего предка.

Нильс Улаф III теперь имеет титул генерал-майора, барона островов Буве и официального талисмана Его Величества Королевской гвардии Норвегии.

Исполнительный директор Королевского зоологического общества Шотландии Дэвид Филд отметил, что для них «большая честь снова принимать Его Величество Королевский гвардейский оркестр в Эдинбургском зоопарке» и что «это почетный момент, который представляет собой продолжающееся тесное сотрудничество между Шотландией и Норвегией».

«Традиция посылать Нильсу Улафу рыбу, рождественские открытки и посещать его во время участия подразделения в военных представлениях является важной частью истории батальона. Повышение пингвина в августе этого года за хорошее поведение – отличный пример для остальных пингвинов Эдинбургского зоопарка. Это стало важной вехой в его карьере в качестве талисмана», – отметил штаб-сержант норвежской королевской гвардии Фредрик Грессет.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023