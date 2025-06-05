Питон спрятался в унитазе и напал на тайца в самый неожиданный момент

Жена пострадавшего вызвала спасателей, чтобы освободить мужа от змеиной хватки.
В Таиланде трехметровый питон напал на мужчину прямо в туалете его дома. Змея вцепилась тайцу в пенис, после чего он потерял сознание, пишет Daily Mirror.
Инцидент произошел, когда 38-летний Аттапорн Бунмакчуай сел на унитаз: он внезапно почувствовал острую боль и, посмотрев вниз, увидел огромного питона. В панике Бунмакчуай позвал на помощь жену и попытался самостоятельно освободиться от хватки змеи, но смог лишь набросить веревку на шею рептилии и привязать ее к дверной ручке. После этого мужчина потерял сознание из-за сильной кровопотери.
Жена пострадавшего вызвала скорую помощь и спасателей. Прибывшие специалисты с трудом разжали челюсти питона — для этого им пришлось частично демонтировать сантехнику с помощью молотков, так как змея крепко вцепилась, но при этом оставалась в канализационной трубе. После освобождения мужчину срочно госпитализировали, а невредимого питона выпустили обратно в дикую природу.
По мнению экспертов, змея могла проникнуть в дом через канализационную систему. Такое нередко происходит в сезон дождей, когда питоны ищут новые укрытия.
Уникальное фото: питон заглатывает другого питона
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