Пизанская башня, похоже, будет падать вечно. Вот, что говорят эксперты

Несмотря на все, Пизанская башня все еще чувствует себя отлично

На протяжении десятилетий инженеры, историки и простые туристы с о собым интересом наблюдали за судьбой культовой колокольни, которая пережила четыре землетрясения и покачивалась туда и обратно, но каким-то образом все еще стоит с одним и тем же наклоном.

Но, несмотря на все переживания, Пизанская башня все еще чувствует себя отлично, что было подтверждено новым исследованием. Более того, она стала более вертикальной на четыре сантиметра за 21 год, прошедший с момента проведения последних работ по ее стабилизации.

Исследование было проведено группой инженеров-геотехников при финансовой поддержке Opera Primaziale Pisana (O₽A), некоммерческой организации, созданной для наблюдения за строительными работами по сохранению исторических объектов.

Учитывая, что мы имеем дело с 850-летним пациентом с наклоном около пяти метров и просадкой более трех метров, состояние здоровья Пизанской башни отличное, - сказал представитель OPA

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Строительство Пизанской башни началось в 1174 году, и уже через несколько лет, фактически после возведения её первых ярусов, стало очевидно, что что-то пошло не так. Неглубокий фундамент башни построен на неустойчивом основании из глины и песка более мягкого с южной стороны. Инженеры пытались исправить наклон по ходу строительства, делая верхние этажи выше с одной стороны, чем с другой, но изначальную ошибку было ужен не исправить.

Как из-за наклона, так и из-за оригинальной архитектуры, с 1173 года и вплоть до наших дней, башня является объектом пристального внимания. Постоянно прилагаются усилия, чтобы сделать башню более устойчивой. Например, разрушающиеся колонны неоднократно заменялись. Сейчас в основном проводятся подземные работы, укрепляющие фундамент.

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Десятилетний проект по стабилизации был в конечном итоге завершен в 2001 году, после чего башня выпрямилась примерно на 40 сантиметров, и теперь ее наклон составляет всего 4 градуса. Но это все еще вдвое больше, чем первоначальный наклон здания, когда строительство было завершено в 1350 году.

По иронии судьбы, исследования показывают, что та же самая мягкая почва под фундаментом башни, которая придавала ей характерный наклон, на самом деле могла обеспечить ей некоторую защиту от землетрясений, давая конструкции более длительный и менее разрушительный период естественной вибрации при раскачивании.

Несмотря на свою известность Пизанская башня не является самым накрененным зданием в мире. В июне 2010 года Книга рекордов Гиннесса сертифицировала здание Capital Gate в Абу-Даби, как «Самую наклоненную рукотворную башню в мире». Её наклон составляет 18 градусов, что почти в пять раз больше, чем у Пизанской башни.