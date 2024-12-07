Планы на Новый год: от Китая до ОАЭ

Новый год за границей — куда отправиться? Подборка интересных мест и вариантов.

Зима в Papillon Hotels, Турция

Под слоганом «Welcome Back» отели Papillon приглашают провести незабываемую зиму в Турции. Подогреваемые бассейны продлят летние дни, а Новый год пройдет в изысканной атмосфере. В отеле — рестораны A’la Carte, отмеченные престижными наградами Wine Spectator и World Luxury Restaurants, предлагают изысканные блюда международной кухни и авторские коктейли Butterfly Effect. Каждое блюдо можно заказать через приложение отелей.

В новогоднюю ночь всех гостей ждет уникальное шоу, наполненное праздничной магией. Процедуры для взрослых и подростков в Reborn SPA, включая крио-кабину, помогут восстановить силы и зарядиться энергией. Расслабление и забота о здоровье станут важной частью отдыха в Papillon Hotels. Детские клубы Papy и спортивная академия создают незабываемые моменты для детей, пока родители наслаждаются отдыхом. Малышей ждет особая программа с Дедом Морозом и праздничными развлечениями.

Papillon Ayscha подготовил программу для празднования Нового года с гала-ужином: живая музыка, выступления артистов, восточные танцы, изысканное меню от шефа и развлечения для детей.

Новогодние праздники в отелях JW Marriott Mauritius и Le Méridien Ile Maurice, Маврикий

Сложно представить идею лучше, чем встретить Новый год и Рождество всей семьей на Маврикии в окружении тропиков и бескрайнего Индийского океана. Отели JW Marriott Mauritius и Le Méridien Ile Maurice подготовили специальные программы по случаю новогодних праздников. Гости отелей смогут забыть о холодных зимних днях и насладиться голубым небом, солнечными лучами и восстанавливающими спа-процедурами.

Отель подготовил разнообразную новогоднюю программу с праздничными мероприятиями и развлечениями. Праздничные мероприятия включают гастрономические ужины, вечеринки и развлечения для всей семьи, которые создадут незабываемую атмосферу. Отели предлагают ужины с авторским меню от шеф-поваров, праздничные коктейли и дегустации. Для детей предусмотрены специальные активности, включая кулинарные мастер-классы, интерактивные игры и анимационные программы.

Празднование Нового года в отеле станет особенным событием благодаря гала-ужину с живой музыкой и танцами под открытым небом, завершающимися грандиозным фейерверком. Весь праздник будет пронизан духом роскоши и уюта, что сделает его незабываемым для гостей всех возрастов.

Зимние праздники в отеле Banyan Tree Dubai, Дубай

Banyan Tree Dubai приглашает гостей провести зимние праздники в атмосфере азиатской роскоши на острове Bluewaters. Праздничная программа включает изысканные рождественские ужины с авторскими сет-меню и живой музыкой в ресторанах Alizée и Demon Duck, а также праздничные бранчи, сочетающие гастрономические изыски с французским шармом.

Кульминацией станет роскошный новогодний гала-ужин под звездами, живая музыка, DJ и торжественная атмосфера. Banyan Tree Dubai – это уникальное место, где высокая кухня, изысканный отдых и азиатская гармония создают незабываемые впечатления.

Современный и невероятно стильный по своей концепции Banyan Tree Dubai – это правильная азиатская роскошь в окружении урбанистического пейзажа Дубая и сверкающей пристани для яхт на заднем плане. Кроме того, отель располагает частным 500-метровым пляжем с белоснежным песком, откуда открывается панорамный вид на Персидский залив и знаменитое колесо обозрения Айн-Дубай.

Новый 2025 год в Banyan Tree AlUla, Саудовская Аравия

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Курорт Banyan Tree AlUla приглашает встретить 2025 год среди великолепных пейзажей загадочной долины Ашар и насладиться праздничным ужином созерцая сказочное звездное небо Аравийского полуострова. Аль-Ула это оазис, где эхо древних цивилизаций звучит в каждом камне и песчинке, погружая в мистическую атмосферу прошлого. Великолепные скалы и ущелья, утопающие в золотом свете заката, создают удивительный контраст с яркими звездами ночного неба.



С момента прибытия в долину, гости погружаются в многосенсорное восприятие отеля и его величественных окрестностей. Пораженные тишиной, великолепными скалами и мощью природы, гости ощущают, как время и пространство внезапно замирают, позволяя полностью пробудить чувства.

Новый год на Wellness-курорте Serensia Woods, Китай

Старт 2025 года – на роскошном wellness-курорте Serensia Woods, расположенном на живописном острове Хэнцинь в Китае. Курорт находится всего в 15 минутах езды от Макао и в 40 минутах от Гонконга через мост Гонконг–Чжухай–Макао. Здесь идеальное сочетание великолепного сервиса, передовых медицинских технологий и традиционной китайской медицины.

Для празднования Нового года курорт подготовил программы на 5 и 7 ночей. В них входят проживание в просторных номерах от 65 м² на базе завтраков, трансферы аэропорт–отель–аэропорт, праздничный новогодний ужин, консультация с врачом, диагностика состояния здоровья, комплекс массажей и SPA-процедур, ежедневные спортивные активности и гидротерапия, услуги персонального дворецкого, а также возможность посетить бизнес-форум о финансах и инвестициях, который пройдёт на территории отеля в начале января.

Для ценителей здорового питания предлагается специальный план Healthy Gastronomy, который включает три приёма пищи, основанных на диетических, полезных и питательных продуктах.

JA Enchanted Island Resort: новогодние праздники на уединённом острове, Сейшелы

JA Enchanted Island Resort – это уникальный частный остров на Сейшелах, утопающий в зелени и окружённый бирюзовыми водами морского национального парка святой Анны. Здесь всего 10 эксклюзивных вилл с бассейнами, которые предлагают полное уединение и роскошный сервис, позволяя гостям насладиться гармонией природы и впечатляющими видами на океан.



Встретить Новый год на JA Enchanted Island можно в изысканной обстановке: гостей ждёт гала-ужин с шестью авторскими блюдами, живая музыка, традиционные сейшельские танцы Мутия и вечеринки с диджеем. Курорт идеально подойдёт тем, кто ценит гармонию, вдохновение и отдых в окружении нетронутой природы.

Праздники в JA Manafaru на Мальдивах: сочетание роскоши и аутентичности, Мальдивы

Отель JA Manafaru, расположенный на уединённом острове в атолле Хаа Алиф на Мальдивах, предлагает идеальные условия для тех, кто стремится к полному расслаблению и погружению в атмосферу аутентичности. В этом уникальном уголке рая вас ждет отдых, который сочетает в себе роскошь и мальдивские традиции.

JA Manafaru приглашает встретить Новый год в уникальной атмосфере. Праздничная программа включает коктейльную вечеринку, гала-ужин, уроки паддлбординга и тенниса, рыбалку на закате и яркую After Party с фейерверком. В первый день года гостей ждут мастер-классы по здоровому питанию, приготовлению комбучи, а также экскурсия по устойчивым практикам отеля. Это идеальный выбор для отдыха в стиле «всё включено» на уединённом острове.