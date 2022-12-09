Плотоядные мухи отложили яйца с личинками в ушах мужчины из Португалии

Это довольно необычный случай для европейских стран. Мухи-паразиты отложили яйца прямо в барабанную перепонку.

Врачи больницы Педро Испано в португальском городе Матозиньюш задокументировали необычный случай.

На прием в клинику пришел 64-летний мужчина, который пожаловался на боли в ухе. Они продолжались уже пять дней. На момент приема мужчина уже не мог терпеть боль и стонал. Помимо этого, врачи зафиксировали у него кровотечение из слухового прохода.

После физического осмотра оказалось, что барабанную перепонку мужчины закупорили подвижные личинки. В исследовании говорится, что их было «много», но не уточняется конкретное число. Личинок вытащили с помощью специальных щипцов, предварительно промыв ухо пациента. Медики также обнаружили, что личинки умудрились проколоть барабанную перепонку мужчины.

После исследования упитанных паразитов врачи выяснили, что они соответствуют виду Cochliomyia hominivorax. Это – американская тропическая мясная муха из семейства каллифорид (Calliphoridae). Она наиболее распространена в Центральной и Южной Америке, а также на нескольких островах Карибского бассейна, включая Ямайку и Кубу.

Личинки мух типа С. hominivorax вызывают миаз – паразитарную болезнь из группы энтомозов. Термин «миаз» был предложен в 1840 году священником Фредериком Уильямом Хоупом, чтобы именовать болезни, которые вызывают личинки двукрылых – в противоположность болезням, вызванным личинками других насекомых (для которых использовался термин «сколециаз»).

Реклама

Каждая самка американской тропической мясной мухи откладывает до 400 яиц в тканях животных, в основном теплокровных, после чего из яиц вылупляются личинки, которые начинают пировать на плоти своего живого хозяина. Этим они отличаются от многих других личинок мух, поедающих исключительно мертвую плоть и заражающую гнилостные раны. Если случаи миаза не лечить, они могут привести к инфекциям и даже летальному исходу.

После пяти-семи дней пребывания в теле хозяина личинки стремятся попасть на землю и зарыться в нее. Затем они окукливаются еще в течение трех-пяти дней, прежде чем из них вылупляются взрослые особи.

Соавтор исследования Катарина Рато рассказала, что после извлечения личинок пациенту из Португалии прописали инъекции антибиотиков в уши, раствор борной кислоты и пероральные антибиотики. Антибиотики и стероиды используются в ушных каплях для предотвращения бактериальной инфекции и уменьшения отека и воспаления, в то время как борная кислота обеспечивает щелочную среду в ухе, неблагоприятную для развития микробов. После семидневного пребывания в стационаре, когда врачи убедились, что личинки исчезли окончательно, пациент был выписан.

Миаз довольно распространен в тропических и субтропических регионах с низким социально-экономическим статусом. Инфекции могут возникнуть в любом месте на теле. В 2020 году описан случай 7-дневного ребенка с 55 личинками, вторгшимися в его пуповину.

Португальские исследователи отмечают, что наиболее уязвимыми местами для заражения паразитами являются рот, все открытые раны, кожа головы и естественные отверстия, такие как уши, нос и гениталии.