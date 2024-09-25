Пловцы в Сахаре: 9000-летний петроглиф напоминает о водном прошлом пустыни

В 1933 году венгерский картограф Ласло Алмаши наткнулся в египетской части Ливийской пустыни на две необычные пещеры. А в них – множество наскальных рисунков животных и людей.

Некоторые из этих петроглифов заинтриговали исследователя – на них изображены люди, словно «плывущие» по засушливой нынче Сахаре, на северо-востоке которой и простирается Ливийская пустыня (также известная как Западная пустыня).

Петроглифы получили название «Пещера Пловцов»: учёные оценили, что они были созданы где-то 6 тысяч и 9 тысяч лет назад. В своей книге «Неизвестная Сахара» Алмаши позже предположил: рисунки служат подтверждением того, что раньше в Сахаре был более благоприятный климат – а значит, там могло находиться множество водоёмов, и жители этих территорий действительно наслаждались купанием время от времени.

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Наскальные рисунки в Пещере Пловцов Фото: Roland Unger / Wikimedia Commons

В целом это предположение соответствует выводам учёных о том, что около 14 тысяч лет назад большая часть пустыни Сахара напоминала цветущий оазис, засаженный травами и деревьями, где охотники-собиратели того времени занимались скотоводством и находили время на наскальную живопись.

Идиллия так называемого «Африканского влажного периода» закончилась около 5 тысяч лет назад с изменением климата, изгнав людей из этих жарких мест – однако следы их пребывания в форме древнего искусства остались в истории на тысячелетия.