Пляжи Бали завалены новогодним мусором: российские туристы отправились на субботник

Пляжный курорт уже давно страдает от своей популярности, которая по словам экологов практически привела к «пластиковому апокалипсису».

Российские туристы и другие волонтёры отправились в эти выходные очищать популярные пляжи Бали от десятков тонн мусора, которые морские волны принесли на остров сразу после новогодних праздников.

Портал TourDom сообщает, что больше всего пострадали пляжи залива Джимбаран, побережье Куты и пляж Легианы – морской мусор прибыл на Бали с соседних островов, в основном с Явы. Местные жители и туристы были шокированы обилием бытовых отходов, мгновенно заполонивших пляжные зоны популярного курорта сразу после праздников. 4 января они отправились на субботник, вручную собирая мусор и вызволяя морских черепах из пластиковых оберток.

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Уборка пляжей Бали группой активистов-экологов в 2021 году Фото: OCG Saving The Ocean / Unsplash

Мусорная проблема является для балийских властей настоящей головной болью не только из-за поведения жителей соседних островов и «загрязняющих» зимних муссонов: сотни тысяч тонн мусора оставляют за собой иммено многочисленные посетители курорта. Именно «пластиковый апокалипсис» стал причиной по которой Бали недавно возглавил список анти-направлений для путешествий в 2025 году. Составители рейтинга считают, что активный туризм на индонезийский курорт ухудшает его и без того плачевную экологическую ситуацию.