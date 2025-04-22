Пляжи в Анапе ещё небезопасны: Роспотребнадзор

В Федеральная надзорной службе считают, что начинать сезон на курорте пока рано.

В Роспотребнадзоре считают, что пляжи Анапы и Темрюкского района на данный момент не соответствуют требованиям безопасности для организации летнего отдыха. Глава организации Анна Попова сделала соответствующее заявление во время брифинга по подготовке к туристическому сезону.

«141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и не могут быть использованы для рекреационных целей», – передают слова Поповой коллеги из новостных агентств.

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В службе при этом отметили, что качество воздуха и питьевой воды на курорте соответствуют всем требованиям, поэтому посещать Анапу безопасно – а вот ходить на пляж и купаться в морской воде пока не рекомендуется.

Туроператоры очень надеются на улучшения показателей и настоятельно призывают россиян не отказываться от своих планов по посещению популярного курорта – даже, если в этот раз искупаться в Анапе не удастся.

Ранее мы рассказывали, что количество бронирований в Анапе уже снизилось от 40% до 80% в сравнении с прошлым сезоном, в то время как на побережье продолжаются выбросы мазута. Туроператоры и чиновники в то же время предлагают туристам переориентироваться в Анапе на другие виды отдыха.

В Минэкономразвития предполагают, что пляжный сезон в Анапе всё же состоится, но уже в мае или позже летом. Вице-президент АТОР также надеется, что после обновления данных мониторинга ближе к лету, Роспотребнадзор всё же сможет дать добро на открытие пляжного сезона на курорте. Иначе удар по внутреннему туризму будет слишком велик.