По собственному желанию: летающие тараканы заставили женщину уволиться с работы

Сотрудница не смогла побороть свой страх перед насекомыми.

В Китае женщине по имени Сяоминь пришлось уволиться с работы из-за страха перед летающими тараканами. Сяоминь родилась и выросла в регионе Внутренняя Монголия на севере страны, но три года назад перебралась в южный город Гуанчжоу. По словам Сяоминь, в своем родном регионе она никогда не видела тараканов, а на новом месте они «гигантских размеров и даже могут летать». Чтобы насекомые не могли проникнуть к ней домой, женщина стала затыкать щели в дверях бумагой и страницами журналов, но это не помогло.

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«Держать комнату в чистоте – не помогает, затыкать щели и закрывать окна – не помогает, все виды репеллентов и ядов, которые я перепробовала, тоже не работают. Теперь у меня паника даже, когда я набираю слово «таракан» на телефоне, потому что внизу появляется эмодзи этого жука. Я пугаюсь одного его вида», — рассказала Сяоминь в соцсетях.

Между тем страх перед тараканами оказался лишь одной из проблем женщины в Гуанчжоу. Ей было сложно привыкать к местной кухне и климату, у нее был постоянный стресс на работе и проблемы с тем, чтобы найти друзей. Впрочем, в итоге Сяоминь так или иначе смогла преодолеть все сложности — за исключением страха перед тараканами. «Я просто решила купить билет и улететь отсюда», — заключила она.

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