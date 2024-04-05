«Победа» представила новый самолет в необычной ливрее

В преддверии высокого летнего сезона авиакомпания презентовала во Внуково Boeing 737-800 в спецливрее с миссией бренда компании.

Лоукостер «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот») представил самолет, поступивший в конце 2023 года и ставший 42-м в парке компании. Фюзеляж лайнера украшает миссия бренда «Победы» «Вдохновляем на путешествия, делаем перелеты доступными». Самолет приступит к выполнению коммерческого расписания с 5 апреля. Первый рейс запланирован по маршруту Москва (Внуково) - Минеральные Воды.

Презентация воздушного судна состоялась в одном из ангарных комплексов на территории аэропорта Внуково.

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

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Самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером RA-73358 авиакомпания оформила в финансовый лизинг в конце 2023 года. Ранее воздушное судно эксплуатировалось авиакомпанией Royal Flight и было перекрашено в ливрею «Победы» в Ульяновске.

«Новый самолет в парке – значимое событие для нашей авиакомпании. Особенностью нового лайнера стала спецливрея. Фюзеляж самолета украшает миссия бренда «Вдохновляем на путешествия, делаем перелеты доступными». Это очень символично – для многих наших клиентов путешествие «Победой» становится первым в жизни полетом. Мы гордимся, что даем людям такую возможность. В этом году «Победа» отмечает 10-летний юбилей. Все это время мы находимся в самом низком ценовом сегменте и продолжаем оставаться самой востребованной авиакомпанией России», – отметил генеральный директор «Победы» Дмитрий Тыщук.