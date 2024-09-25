Почему аллергия обостряется осенью? Отвечает врач

Одна из причин — опавшие листья.

Осенью у многих людей, страдающих аллергией, случается обострение. Врачи рассказали Russian Traveler, почему это происходит, и как отличить аллергию от вирусных заболеваний.

Как объясняет врач Ольга Громадина, причин у осенней аллергии несколько. Это и пыльца растений, и споры плесневелых грибов, которые образуются под опавшими листьями, а потом попадают в воздух, и начало отопительного сезона. Сухой воздух вызывает скопление пыли, а в ней живут и размножаются клещи.

Ольга Громадина аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук,главный специалист сети клиник «Семейная» «Осень не ассоциируется у нас с пыльцевой аллергией, но в это время года вплоть до заморозков в природе определяется большое разнообразие респираторных аллергенов. Это и полынь, и амброзия, которая начинает пылить с конца лета и продолжает на протяжении первых осенних месяцев. Пыльца этих сорных трав очень маленькая и легкая, поэтому она может разноситься ветром на довольно большие расстояния, вызывая проявления аллергии даже у людей, живущих в регионах, где сами травы не растут. При этом чувствительность людей, страдающих пыльцевой аллергией, может быть различной, и аллергикам достаточно даже небольшого количества зерен, чтобы у них появились серьезные реакции — удушье, затруднение дыхания, выраженные кожные высыпания и отеки».

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Продолжительность обострения может зависеть от многих факторов, в особенности от температуры воздуха на улице и в квартире. Как правило, сезон осенней аллергии длится с начала сентября до середины октября — когда начнутся первые заморозки.

Ситуацию с аллергией усложняет то, что в это же время начинается сезон ОРВИ. И симптомы многих реакций (насморк, заложенность носа, зуд в глазах, слезотечение, затрудненное дыхание) могут быть схожи с простудой, поэтому не сразу удается распознать их причину и начать лечение.

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Как отличить аллергию от ОРВИ?

Признаки аллергии — кашель, чихание, зуд в носу и другие — можно принять за проявления простуды или ОРВИ, но есть отличия, объясняет врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Во-первых, при простуде выделения из носа через несколько дней становятся вязкими, а при аллергии они остаются жидкими и прозрачными.





Во-вторых, простуда проходит за несколько дней, а аллергия способна длиться месяцами.





И в-третьих, при гриппе, простуде или ОРВИ может повышаться температура тела, появляется ломота в суставах. Для аллергии такие симптомы нехарактерны.

В случае, если у человека появились симптомы аллергии (или насморк длится дольше недели), нужно обратиться к врачу — он назначит все необходимые анализы и определит виновника болезни. Точное знание аллергена поможет разработать тактику лечения и понять, как сократить контакт с опасным веществом.

Для определения аллергенов применяют кожные пробы: делают на коже небольшие царапины и капают в них раствор, содержащий вещество-аллерген, затем наблюдают за реакцией. Припухлость и покраснение в месте нанесения с большой долей вероятности указывают на аллергическую реакцию. Есть и более точное исследование — анализ крови на антитела к аллергенам (специфическим антителам, которые иммунная система вырабатывает в ответ на опасное вещество).

Как защитить себя от аллергии?

Чтобы защитить себя от аллергии, врачи советуют, прежде всего, выявить аллерген и избегать контактов с ним. В период цветения растений лучше реже выходить на улицу в часы их пиковой активности (с 10 до 15 часов), особенно в ветреную погоду. Окна в это время лучше держать закрытыми, пользоваться очистителем воздуха.

Кроме того, нужно регулярно проводить влажную уборку в доме — это поможет снизить количество пыли и плесени. Особенно важно обращать внимание на участки, где может скапливаться влага, например в ванной комнате или на кухне.

Убирать листья или работать в саду осенью врачи рекомендуют в маске и перчатках. А после работы — обязательно принять душ, вымыть обувь и постирать одежду.