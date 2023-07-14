Почему подсчет калорий – бессмысленное дело. Отвечает эксперт-эндокринолог

Для того, чтобы похудеть, важно совсем другое.
Многие люди, пытаясь похудеть, начинают считать калории. Но этот метод не слишком эффективен, считают врачи: ведь «стоимость» калорий в различных продуктах далеко не идентична друг другу. К примеру, перекус в виде горсти орешков или пакета картошки фри будет примерно одинаковым по калорийности, но первый будет куда полезнее и насытит на долгое время.
Врач-эндокринолог Cофья Цатурян рассказала Russian Traveler о том, что такое калорийность продуктов, и как ее знание поможет вам сбросить вес.
Софья Цатурян
эндокринолог, ведущий специалист клиники «Семейная»
При этом, объясняет врач, сам подсчет калорий может не принести пользы, потому что он никогда не бывает точным. У этого есть две причины:
- энергетическая ценность продуктов определяется математически, без химического анализа — чаще всего берется рецепт продукта, рассчитывается количество белков, жиров и углеводов, эти показатели умножаются на калорийность 1 грамма каждого нутриента и суммируются. Результат выходит приблизительный.
- все органические вещества усваиваются организмом по-разному: это зависит от особенностей пищеварительной системы и даже от тщательности пережевывания пищи.
«Потому гораздо важнее — здоровый, разнообразный состав рациона. Замените «диетические» продукты натуральными, добавьте овощи, фрукты и зелень, ешьте полноценные молочные продукты, пейте достаточно воды», — Софья Цатурян.
В то же время, зная свою суточную потребность в калориях, вы можете примерно рассчитать, сколько питательных веществ вам нужно. 45-65% потребляемых калорий должна приходиться на углеводы (предпочтение нужно отдать медленным углеводам), 0-35% — на белки, 20-35% — на жиры.
Именно здесь и поможет дневник питания: записывая все, что вы съели, вы поймете, из чего на самом деле состоит рацион и сможете его скорректировать. Ведь главное назначение дневника — выработать привычку питаться правильно, заключает эндокринолог.
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