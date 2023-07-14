Почему подсчет калорий – бессмысленное дело. Отвечает эксперт-эндокринолог

Для того, чтобы похудеть, важно совсем другое.

Многие люди, пытаясь похудеть, начинают считать калории. Но этот метод не слишком эффективен, считают врачи: ведь «стоимость» калорий в различных продуктах далеко не идентична друг другу. К примеру, перекус в виде горсти орешков или пакета картошки фри будет примерно одинаковым по калорийности, но первый будет куда полезнее и насытит на долгое время.

Врач-эндокринолог Cофья Цатурян рассказала Russian Traveler о том, что такое калорийность продуктов, и как ее знание поможет вам сбросить вес.

Софья Цатурян эндокринолог, ведущий специалист клиники «Семейная» Калории — это то количество энергии, которое мы получаем из продуктов и используем на свою жизнедеятельность: обмен веществ, физическую активность и выработку тепла. Но баланс между поступлением и расходом калорий должен соблюдаться, иначе человек непременно наберет вес.

При этом, объясняет врач, сам подсчет калорий может не принести пользы, потому что он никогда не бывает точным. У этого есть две причины:

энергетическая ценность продуктов определяется математически, без химического анализа — чаще всего берется рецепт продукта, рассчитывается количество белков, жиров и углеводов, эти показатели умножаются на калорийность 1 грамма каждого нутриента и суммируются. Результат выходит приблизительный.

все органические вещества усваиваются организмом по-разному: это зависит от особенностей пищеварительной системы и даже от тщательности пережевывания пищи.

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«Потому гораздо важнее — здоровый, разнообразный состав рациона. Замените «диетические» продукты натуральными, добавьте овощи, фрукты и зелень, ешьте полноценные молочные продукты, пейте достаточно воды», — Софья Цатурян.

В то же время, зная свою суточную потребность в калориях, вы можете примерно рассчитать, сколько питательных веществ вам нужно. 45-65% потребляемых калорий должна приходиться на углеводы (предпочтение нужно отдать медленным углеводам), 0-35% — на белки, 20-35% — на жиры.

Именно здесь и поможет дневник питания: записывая все, что вы съели, вы поймете, из чего на самом деле состоит рацион и сможете его скорректировать. Ведь главное назначение дневника — выработать привычку питаться правильно, заключает эндокринолог.