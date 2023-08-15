Почему ретривера не стоит заводить для охраны: вор тискает пса на видео

Преступник не устоял перед обаянием пса и задержался, чтобы погладить его.
Необычный инцидент произошел в Сан-Диего и был запечатлен на камеру наружного наблюдения местного жителя. На кадрах видно, как вор пробрался в гараж, чтобы украсть трехскоростной велосипед Electra 2019 года выпуска стоимостью около 1300 долларов, когда из дома выбежала собака владельца.
Но вместо того, чтобы залаять и атаковать преступника, дружелюбный золотистый ретривер бросился ему навстречу, с готовностью плюхнулся на спину и подставил живот под почесывания. Вор не устоял перед обаянием пса, отложил свои дела и пообщался с гостеприимным питомцем.
«Ты самый клевый пес, которого я когда-либо видел. Да, я тоже тебя люблю. Где твой хозяин? Он должен знать, что нельзя оставлять гараж открытым», – приговаривает мужчина, тиская ретривера, прежде чем уехать на украденном велосипеде.
Полиция сообщает, что вора пока не поймали. Подозреваемого описывают как белого мужчину, которого в последний раз видели в сине-белой кепке, серой рубашке, синих шортах и оранжевых кроссовках. С собой у него был черно-синий рюкзак.
Довольно веская причина, чтобы никогда не заводить ретривера в качестве собаки-охранника.
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