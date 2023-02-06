Почему сердечные приступы чаще случаются зимой?

Врач объяснил, как низкие температуры влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Зимой у людей случается больше сердечных приступов, чем в другие времена года. Шведские ученые заявили об этом еще в 2018 году: проанализировав данные почти 300 000 граждан, у которых за последние 15 лет случился инфаркт миокарда, они выяснили, что при низких температурах это происходило на 10% чаще.

В 2021 году к похожему выводу пришли их американские коллеги: они обнаружили, что пик остановок сердца в США приходится на декабрь и январь. Все дело в том, что при понижении температуры у людей сужаются сосуды, из-за этого в сердце поступает меньше кислорода. Также зимой люди чаще болеют, что в целом повышает нагрузку на организм.

Консультант-кардиолог в больнице Веллингтона, доктор Оливер Гуттманн объяснил Live Science, что холода снижают температуру тела, а это значит, что сердцу нужно больше работать, чтобы согреть организм. Это может увеличить вероятность сердечного приступа у людей в группах риска — например, у курильщиков и пожилых.

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«Холодная погода сужает кровеносные сосуды сосудов вокруг конечностей, пальцам рук и ног. Поскольку к ним поступает меньше крови, возникает большее давление, чтобы перекачивать кровь по остальным частям тела. Сердце должно работать усерднее», — сказал он.

Кроме того, добавил врач, низкая температура воздуха изменяет вязкость крови — она сгущается, что также может увеличить вероятность образования тромбов и, следовательно, сердечного приступа.