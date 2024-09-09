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№ 3 (12)

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Russian Traveler №3(12) 2024
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Почему собаки полезны для психики? Отвечает психолог

Фото: Unsplash

Животные улучшают настроение и снижают уровень стресса.

Наличие собаки полезно для психического здоровья человека. Об этом Russian Traveler рассказала психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова.

По ее словам, о благотворном влиянии собак на человека стали говорить еще в XVIII веке. В английской клинике для душевнобольных заметили, что присутствие животных хорошо влияет на состояние пациентов, снижая у них уровень агрессии и число приступов. Позже австрийский невропатолог и психолог Зигмунд Фрейд часто позволял своему любимому чау-чау Йофи присутствовать на сеансах и считал, что это помогает выстроить доверительные отношения с пациентом.

В 1960-х годах американский психиатр Борис Левинсон ввел направление в психотерапии, получившее название пет-терапия. Врач придумал его, заметив положительную реакцию своих маленьких пациентов на ретривера Джингл, который находился в приемной во время работы.

По ее словам, особенно полезно заводить собак, если в семье есть маленький ребенок. Животное учит его заботиться о других, нести за них ответственность ответственность. И, конечно, дружить с меньшими братьями и всем сердцем их любить.

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