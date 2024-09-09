Почему собаки полезны для психики? Отвечает психолог

Животные улучшают настроение и снижают уровень стресса.

Наличие собаки полезно для психического здоровья человека. Об этом Russian Traveler рассказала психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова.

По ее словам, о благотворном влиянии собак на человека стали говорить еще в XVIII веке. В английской клинике для душевнобольных заметили, что присутствие животных хорошо влияет на состояние пациентов, снижая у них уровень агрессии и число приступов. Позже австрийский невропатолог и психолог Зигмунд Фрейд часто позволял своему любимому чау-чау Йофи присутствовать на сеансах и считал, что это помогает выстроить доверительные отношения с пациентом.

В 1960-х годах американский психиатр Борис Левинсон ввел направление в психотерапии, получившее название пет-терапия. Врач придумал его, заметив положительную реакцию своих маленьких пациентов на ретривера Джингл, который находился в приемной во время работы.

Елена Масолова психолог, гештальт-терапевт «Собака для человека целительна сама по себе. Если вы заведете себе этого друга, он поможет вам снять уровень стресса и тревоги, успокоиться и поднять настроение, развить доверие к себе и миру, улучшить навыки общения, отвлечет от своих проблем и поможет переключиться. А когда вы просто гладите собаку, у вас вырабатываются гормоны радости — эндорфин и окситоцин. Благодаря им, люди меньше раздражаются и чувствуют себя лучше».

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По ее словам, особенно полезно заводить собак, если в семье есть маленький ребенок. Животное учит его заботиться о других, нести за них ответственность ответственность. И, конечно, дружить с меньшими братьями и всем сердцем их любить.