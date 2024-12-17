Обещание «мягкой» зимы в центральной части России в этом году вызывает у ненавистников холодов чувство экстаза, но эксперты предупреждают — зимы без снега могут быть губительны для животных и растений.

Синоптики прогнозируют, что в этом году зима в России будет достаточно тёплой, с температурами на 1,5-2 °C выше нормы. По словам члена Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды и директора фонда «Зелёная миссия» Ольги Лакустовой, «мягкие» зимы с отсутствием стабильного снежного покрова по-настоящему опасны для лесных обитателей и сельского хозяйства.

По словам эксперта, хуже всего в таком случае придётся медведям и ежам, которые из-за повышенных температур могут выйти из спячки раньше – при этом достаточной кормовой базы они не найдут, что поставит их жизнь под угрозу. К сожалению, впасть в спячку повторно у ежей и медведей не получится.

Более того, холодные, но бесснежные зимы особенно опасны для растений: «снежная подушка» защищает урожай от сильных морозов, особенно при резком падении температур, в противном случае урожай может погибнуть.

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Для людей промозглая зима без снега тоже не самый оптимистичный сценарий: пасмурные дни с короткой продолжительностью светового дня и без снега вокруг, который отражает свет и делает серый пейзаж вокруг хоть немного жизнерадостнее, могут привести к ухудшению психологического состояния. Отсутствие солнечного света приводит к дефициту серотонина и, как следствие, более депрессивным состояниям.

«Когда стоит снежная, солнечная, морозная зима, она психологически переносится гораздо легче, даже в сильные холода», – заключила эксперт.

В ближайшие недели жителям России переживать не стоит: сейчас 99% страны уже окутаны снежным покровом. Синоптики предсказывают, что в начале недели в Мурманской области на северо-западе России температура может опуститься до -35°C, а в Москве и Подмосковье снежный апокалипсис в эти выходные уже «построил» сугробы до 40 см в высоту.