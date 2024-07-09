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Почему в жару опасно есть мороженое?

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

По словам врачей, в жаркую погоду этот продукт переваривается хуже.

Этим летом зной в России бьёт все тепловые рекорды – и чем жарче на улице, тем больше возникает желание полакомиться чем-то сладким и холодным, например мороженым. 

Но кандидат медицинских наук из Сеченовского университета Павел Бережанский предупреждает – этот молочный продукт вызывает слишком большую нагрузку на нашу пищеварительную и сердечно-сосудистую систему.

«В жаркую погоду не рекомендуемся есть мороженое, потому что это жирный продукт, а жирное в жару плохо переваривается», — объяснил Бережанский нашим коллегам из АиФ.

Врач поясняет, что в пломбире содержится по меньшей мере 20% жира. В знойную погоду организму бывает трудно переварить и усвоить такое количество жира. 

«Поэтому в самую жару желательно есть меньше мороженого или совсем от него отказаться», – добавил медик.

Более того, хотя пить воду в жару жизненно необходимо, медики рекомендуют отказаться от ледяных напитков, которые вгоняют пищеварительный тракт в стресс, и как результат снижают иммунитет.

«Воду лучше пить комнатной температуры, около 25-30 градусов», - порекомендовал врач.

Сладкие напитки тем более не помогают утолить жажду летом. А вот фрукты и овощи есть в жару можно сколько угодно – конечно, если нет ограничений в виде аллергий или сахарного диабета. Они содержат много жидкости, а также витамины и минералы, а значит будут помогать восполнять водно-солевой баланс и легче переносить жару.

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