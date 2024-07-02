Почему в жару опасно спать под вентилятором?

Оставленное на ночь устройство может вызвать судороги, обезвоживание организма и аллергические реакции.
В то время как высокая температура в России бьёт всё тепловые рекорды за прошедшие десятилетия, многие спасаются от ночной жары с помощью вентилятора. Но врачи предостерегают: спать под разгоняющей воздух машиной может быть просто опасно для здоровья.
В первую очередь, из-за активного движения воздуха сон под вентилятором может привести к напряжению в мышцах, судорогам и ознобу. Поэтому у спящих под вентилятором есть большой риск застудить шею и столкнуться со стреляющей болью в ушах.
Более того, работающий в жару аппарат в разы увеличивает нагрузку на организм. Поэтому не стоит включать устройство, если температура в помещении достигла +35°.
«Прямо направленные на человека потоки горячего воздуха способствуют появлению повышенного потоотделения, которое вызывает обезвоживание организма», - поясняет журналу Life терапевт и кардиолог Рустем Османов. – «При таком состоянии человек испытывает симптомы, напоминающие тепловой удар: головную боль, головокружение, сильную жажду, слабость, тошноту вплоть до рвоты».
Более того, в лопастях вентилятора часто скапливается пыль, и если вы недостаточно часто протираете аппарат, то при включении она распространится по всему дому, вызывая обострение аллергии и приступы астмы.
Также важно понимать, что вентиляторы всегда сушат воздух в помещении, а значит у человека возникает ощущение сухости кожи и глаз, из-за отсутствия влажности возникает заложенность носовых пазух и как следствие головные боли.
«Концентрированный прохладный воздух может оказать негативное влияние на состояние кожи лица, то есть от потоков воздуха она может пересохнуть, что в дальнейшем может привести к шелушениям и другим проблемам», - рассказал врач.
При этом Османов отметил, что плюсы в использовании вентилятора в жаркую погоду всё же есть – важно только правильно им воспользоваться. Например, если установить очищенный от пыли вентилятор напротив открытого окна и направить так, чтобы он выдувал воздух из дома, то это улучшит циркуляцию воздуха. При этом окна в соседних комнатах тоже стоит открыть.
Врачи напоминают, что в жаркие ночи охлаждать спальни для сна просто необходимо.
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