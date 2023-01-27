Под оживленной улицей Иерусалима обнаружили ров с таинственным отпечатком руки (ему тысяча лет)

Ров служил защитным укреплением древнего города.

Археологи сделали это открытие пока власти вели работы над проектом уличной инфраструктуры возле одной из главных магистралей города. В частности, был обнаружен ров, который проходил под оживленной современной дорогой.

Согласно заявлению Израильского управления древностей (IAA), ров, вероятно, был вырыт мусульманскими защитниками города примерно в X веке – как дополнительное укрепления для защиты города.

«Высеченный в скале» ров имеет ширину не менее 10 метров и глубину от двух до семи метров. Его функция – помешать врагу, осаждающему Иерусалим, подобраться вплонтную к стенам и разрушить город», – Амит Реем, археолог IAA, участвовавший в раскопках.

Однако археологи по-прежнему не уверены в назначении странного отпечатка руки, выгравированного на стене.

«Символизирует ли он что-то? Указывает ли он на конкретный близлежащий элемент? Или это просто местная шутка? Время покажет», – пишут исследователи.

Реклама

Раскопки в Иерусалиме Фото: Israel Antiquities Authority

Хотя рвы, подобные тем, что окружают замки в Европе, обычно наполнялись водой, в данном случае его оставили сухим в надежде, что его размеры станут непреодолимым препятствием, которое замедлит атакующего врага.

В частности, ров помогал отражать нападение крестоносцев, которые окружили и атаковали город во время осады Иерусалима в 1099 году нашей эры. Однако в итоге противнику удалось проникнуть в город, несмотря на мощные укрепления.

«Измученные путешествием, крестоносцы стояли напротив огромного рва, и только через пять недель им удалось переправиться через него: под шквальным огнем мусульманских и еврейских защитников», – отмечают исследователи.

«В эпоху рыцарских сражений укрепления Иерусалима были грозными и сложными. Армии, пытавшиеся захватить город в средние века, должны были пересечь глубокий ров, а за ним две толстые крепостные стены, с которых защитники города лили на них огонь и серу», – говорит Реем.

Защитники также построили секретные туннели внутри укреплений, которые были обнаружены во время предыдущих раскопок IAA: по этим туннелям защитники «могли выйти в ров и внезапно атаковать врага, а затем вернуться обратно».