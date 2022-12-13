Под собором Парижской Богоматери нашли останки аристократа с удлиненным черепом

Археологи называют его Рыцарем.

15 апреля 2019 года в Нотр-Даме вспыхнул сильный пожар. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. Последние два года строители потратили на реставрацию и укрепление фундамента, который также пострадал.

Разумеется, археологи не могли упустить шанс узнать больше о том, какие секреты прячутся в стенах древнего собора. С февраля по апрель 2022 года они проводили там раскопки – как раз перед тем, как рабочие смонтируют там многотонные строительные леса для замены шпиля Нотр-Дама. В ходе раскопок обнаружились несколько захоронений – фрагментарные остатки человеческих костей, а также два хорошо сохранившихся свинцовых саркофага.

Медная табличка на одном из саркофагов, который находился на глубине одного метра под собором, позволила археологам точно идентифицировать личность одного из погребенных. Им оказался Антуан де ла Порт, каноник собора Нотр-Дам, умерший 24 декабря 1710 года в 83-летнем возрасте. Это был богатый и влиятельный священник, финансировавший работы по прошлой реконструкции собора. Он также известен тем, что заказал несколько произведений искусства, которые сейчас находятся в Лувре.

Во втором гробу были найдены останки мужчины, который умер в возрасте около 30 лет. Исследователи объяснили, что его тазовые кости позволяют предположить, что он был опытным наездником. Именно поэтому археологи дали анонимному скелету прозвище «Le Cavalier» – рыцарь.

Он был похоронен у подножия большого креста, который когда-то был выставлен на ныне разрушенной перегородке, отделявшей алтарь и неф (духовенство и хор) от прихожан.

Исследователи изучают останки внутри саркофага Фото: National Institute of Archaeological Research

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Ткани и органические растительные материалы, обнаруженные в захоронении Рыцаря, позволяют предположить, что мужчина был забальзамирован. По словам археологов, это было «редкой практикой в те времена».

Скорее всего, этот человек принадлежал к высшим эшелонам французской элиты XIV века. Такой вывод учёные сделали вовсе не потому, что голову его украшали цветы, и не потому, что его забальзамировали после смерти, и даже не потому, что у него было право погребения в самом священном месте Парижа, – а потому, что у мертвого мужчины была обнаружена «деформация черепа».

Исследователи предполагают, что в течение первых трех месяцев после рождения вокруг головы Рыцаря обматывали тугую повязку из ткани, что позволило искусственно удлинить череп.

В 1920-х годах перуанский археолог Хулио Тельо, «отец перуанской археологии», нашел сотни удлиненных черепов людей цивилизации Паракас, датируемых между 750 г. до н.э. и 100 г. н.э., и с тех пор такие черепа были обнаружены на Ближнем Востоке и в Азии.

Принято считать, что удлинение черепов практиковалось среди представителей элит и власти. Спустя долгое время после того, как эта практика исчезла в Перу, она продолжалась до начала ХХ века в районе Дё-Севр на западе Франции. Здесь эту процедуру проводили среди представителей элит, но она также практиковалась и среди бедняков, которые пытались приравнять своих детей к более высоким социальным классам.

Эрик Крубези, профессор биологической антропологии в Университете Тулузы, отмечает, что двое захороненных в Нотр-Даме мужчин были «явно важными фигурами в свое время, поскольку их похоронили в престижных гробницах в самом сердце собора».