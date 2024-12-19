Подарки, которые не оставят равнодушными: от умных гаджетов до стильных нарядов

Новый год — время подарков! И долгих размышлений о том, какие же подарки понравятся близким. Мы в редакции решили облегчить вам задачу и подготовили подборку технологичных и стильных подарков, которые точно придутся по душе вашим друзьям и родным. А некоторые из них, возможно, захочется оставить себе…

Умный дом, умный отдых: ТВ Станция Бейсик

Представьте: вы возвращаетесь с прогулки по заснеженному лесу, а дома вас ждет уютный вечер с любимым фильмом. И для этого не нужно даже искать пульт! ТВ Станция Бейсик от Яндекса – это не просто телевизор, а настоящий центр развлечений с голосовым управлением. Алиса, работающая на YandexGPT, найдет любой фильм в библиотеке российских онлайн-кинотеатров, включит музыку, расскажет сказку детям и даже споет с вами в караоке (в режиме караоке уже почти 2,5 тысячи треков!).

А еще ТВ Станция Бейсик умеет распознавать говорящего по голосу. Это значит, что каждый член семьи получит именно те рекомендации, которые ему интересны. Качество изображения тоже на высоте: разрешение Ultra-HD (4К), технология HDR10 и индивидуальная калибровка баланса белого делают картинку яркой и реалистичной. А звук? За него отвечает команда инженеров, которые уже несколько лет разрабатывают акустику для умных колонок Яндекса, так что звук будет качественным в любом помещении. И все это по очень приятной цене, начиная от 34 990 рублей.

Зажигаем по полной: колонка Hisense PARTY ROCKET 160

Какой же Новый год без музыки и танцев? Акустическая система Hisense PARTY ROCKET 160 превратит любую вечеринку в незабываемое событие. Мощные басы от двух встроенных сабвуферов, кристально чистое звучание высоких тонов, мерцающая подсветка в такт музыке – все это создает атмосферу настоящего праздника.

А еще у колонки есть режим караоке с фейдером вокала, так что можно устроить настоящий баттл с друзьями. И не бойтесь брызг шампанского – колонка защищена от них! А если одной колонки покажется мало, можно объединить две Hisense PARTY ROCKET 160 по беспроводному каналу и устроить вечеринку, которая запомнится надолго. До 12 часов работы на одном заряде — это ли не повод для затяжного веселья?

Простота чистоты: Dreame H14 Dual

После праздничной суеты так хочется расслабиться, а не тратить время на уборку. И тут на помощь приходит Dreame H14 Dual – вертикальный пылесос, который не только пылесосит, но и моет полы. Благодаря разным насадкам он справится с любыми поверхностями и загрязнениями, от ковров до салона автомобиля. А еще он раскладывается на 180°, так что уборка под низкой мебелью больше не будет проблемой.

Но самое приятное – это то, что после уборки Dreame H14 Dual сам себя очистит! Щетки автоматически промываются горячей водой и просушиваются на сверхбыстрой скорости. Никаких грязных тряпок и неприятных запахов — только чистота и свежесть. Сейчас у Dreame грандиозная распродажа на флагманские модели, так что это удачный момент порадовать себя или близких незаменимым помощником.

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Путешествия без границ: Samsung Galaxy S24 FE

Для тех, кто не представляет свою жизнь без путешествий, смартфон Samsung Galaxy S24 FE с мобильным искусственным интеллектом Galaxy AI станет настоящим подарком судьбы. Функция «Синхронный перевод» поможет общаться в любой точке мира, а улучшенная камера с AI-ночной съемкой и интеллектуальным зумом позволит запечатлеть самые яркие моменты путешествия в отличном качестве.

Благодаря технологии Vision Booster, которая улучшает видимость в зависимости от дневного света, фото и видео удобно просматривать и редактировать с помощью Galaxy AI сразу после создания. А прочный корпус из алюминия и защита от воды и пыли сохранят смартфон в целости и сохранности даже в самых экстремальных условиях. С таким спутником можно смело отправляться покорять новые вершины и горизонты!

Кофейное волшебство: кофемашина Polaris

Для многих утро начинается не с будильника, а с чашечки ароматного кофе. Кофемашина Polaris PACM 2081 превратит этот утренний ритуал в настоящее волшебство. Она умеет готовить 40 видов напитков, от классического эспрессо до изысканного латте макиато, и каждый из них можно настроить по своему вкусу.

Хотите покрепче? Послаще? С молочной пенкой или без? Просто задайте нужные параметры в приложении Polaris IQ Home. А еще можно создать несколько профилей, чтобы каждый член семьи мог наслаждаться своим идеальным кофе. И не забудьте про режим «кофе с собой» и термокружку, которая идет в комплекте, – ваш любимый напиток всегда будет под рукой, даже если вы спешите на встречу с друзьями или на прогулку по новогоднему городу. Совет знатоков: выбирайте для кофемашины безлактозное молоко — это не только забота о тех, кто страдает от непереносимости лактозы, но и залог отличного вкуса и текстуры напитка. Безлактозное молоко лучше пенится и обладает более стабильной текстурой, чем обычное.

Блистать, как змея: новогодняя коллекция HASS

Что может быть лучше, чем встретить Новый год в потрясающем наряде? Бренд HASS предлагает целую коллекцию, в которой каждая деталь создана вручную с любовью и вниманием. Главная звезда коллекции – костюм с нашивными бусинами, который сделает носителя центром внимания на любой вечеринке, а также яркий костюм с пайетками, который подойдет в качестве полноценного праздничного наряда.

А если хочется чего-то более сдержанного, но не менее элегантного, обратите внимание на шелковые рубашки, атласный комбинезон шоколадного цвета или блузу из полупрозрачной ткани с эксклюзивной вышивкой. Любой из этих нарядов подчеркнет индивидуальность и сделает новогоднюю ночь незабываемой. А еще блестящие пайетки и бусины чем-то напоминают красивую чешую змеи, так что это точно удачный выбор для встречи 2025 года!