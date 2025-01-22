Подъем на Эверест станет дороже, но экологичнее

Власти Непала повысили стоимость разрешения на восхождение на самую высокую вершину мира и обязали альпинистов брать с собой биоразлагаемые пакеты.

Стоимость разрешения подъема на Эверест в весенний сезон возрастёт до 15 тысяч долларов на человека (почти 1,5 миллиона рублей), а в осенний сезон до 7,5 тысяч долларов (около 750 тысяч рублей).

В зимний (с декабря по февраль) и летний сезоны (с июня по август) цена восхождения на одного туриста будет составлять 3,750 тысяч долларов (около 375 тысяч рублей). Распоряжение было подготовлено правительством страны и вступит в силу с 1 сентября.

В министерстве туризма подтвердили, что путешественников, которые забронировали экспедиции на Эверест на весну 2025 года, нововведения не коснутся.

Последний раз стоимость подъема на самую высокую точку планеты повышалась в 2015 году – тогда власти Непала приняли решение брать плату за вход на гору с каждого туриста, а не за группу как ранее. С тех пор стоимость восхождения на Эверест в весенний сезон составляла 11 тысяч долларов, а в осенний 5,5 тысяч долларов. В зимний и летний сезон муссонов любители высот могли подняться на вершину за 2,750 тысяч долларов. Последние изменения показали подъем стоимости более чем на 30%.

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Новые меры призваны не только контролировать поток туризма на популярную среди экстремалов точку, но и способствовать очищению Эвереста от загрязнений. По новым правилам альпинистов обязали брать с собой на вершину биоразлагаемые пакеты для сбора любого вида отходов в верхних районов горы для их дальнейшего спуска. Посетителям Джомолунгмы также теперь запрещено проносить с собой предметы, которые не были указаны в разрешительной документации, полученной от Департамента туризма.

Ещё одной правило коснется пользования услугами гидов и сроками восхождения: теперь разрешения на подъем буду действовать не более 55 дней (ранее срок составлял 75 дней). Более того, каждые два альпиниста при подъеме на любую гору выше 8 тысяч метров (включая Эверест, высота северной вершины которого составляет 8,848 метров) будут обязаны нанять гида. В правительстве надеются, что доходы от повышения стоимости помогут в социальном обеспечении непальцев, работающих на высоте, и пополнят бюджет.

В 2025 году Эверест вошёл в антирейтинг путешествий из-за хрупкой инфраструктуры, которая не справляется с потоком людей и мусором, который они оставляют за собой.

Эверест остаётся точкой притяжения для тысяч альпинистов со всего мира – для некоторых из них восхождение заканчивается трагично, но из-за высокой стоимости спуска останков с горной местности их трупы остаются лежать на склонах знаменитой вершины годами. В 2024 году высшей точки Эвереста достигли около 600 альпинистов — 200 человек из них были иностранцами. 8 человек во время восхождения погибли.