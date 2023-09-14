Подросток в США умер, съев чипсы с самыми острыми перцами в мире

Теперь этот продукт будет удален с полок магазинов.

14-летний Харрис Волоба из Массачусетса трагически погиб, съев чипсы, посыпанные специями, приготовленными одних из самых острых перцев в мире: Каролинского жнеца и Нага гадюки.

Чипсы под названием One Chip Challenge, продаются в коробке в форме гроба с красным черепом и списком предупреждений, предостерегающих беременных или людей с заболеваниями от употребления содержимого.

Сообщается, что Волоба был здоровым подростком без каких-либо заболеваний, которые могли бы легко объяснить любые потенциальные осложнения. Однако вскоре после того, как он съел единственную чипсину, подросток обратился к школьной медсестре с жалобами на боли в животе. Через несколько часов после отправки домой Волоба потерял сознание и перестал дышать. Позже он скончался, несмотря на усилия медиков.

Хотя результаты вскрытия еще не подтвердили причину смерти, мать Харриса призвала снять чипсы с продажи.

«Я просто хочу, чтобы родители знали, что это небезопасно», – сказала мать подростка Лоис Волоба.

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Продукт One Chip Challenge, продаваемый Amplify Snack Brands, дочерней компанией Hershey Company, представляет собой скорее экстремальный вид спорта, чем утоляющий аппетит снек, и потребителям рекомендуется как можно дольше купировать неизбежный ожог, который возникает при употреблении в пищу чипсов.

Капсаицин, содержащийся в острых перцах, принадлежит к фармакологической группе «Раздражающие средства природного происхождения». Он раздражает верхние дыхательные пути, кожу и слизистые оболочки. В крайних случаях воздействие может быть очень сильным.

Серьезные осложнения из-за повышенной реакции, такие как опасное сужение церебральных артерий или повреждение пищевода с повторяющейся рвотой, к счастью, редки, а смертельные случаи, хотя и зарегистрированы, происходят еще реже.

Неясно, что могло спровоцировать осложнения, которые могли привести к смерти Волобы, если виноват One Chip Challenge. Сообщается, что после инцидента продукт будет удален с полок магазинов в США.