Поедающая мозг амёба атаковала мужчину в Израиле

26-летний израильтянин выжил, но находится в критическом состоянии.

В Израиле зарегистрирован второй случай заражения Naeglera fowleri - одноклеточным паразитом, который обитает в пресных водоёмах и поражает мозг своих жертв.

Мужчина мог подцепить паразита во время купания в озере. The Jewish Chronicle сообщает, что на прошлой неделе он был доставлен в больницу с лихорадкой, головной болью и рвотой. После ряда обследований врачи пришли к выводу, что израильтянин был инфицирован пожирающей мозг амёбой.

Сейчас мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии. Он проходит лечение противогрибковыми препаратами в Медицинском центре Рабина в Петах-Тикве.

Предыдущий случай заражения Naeglera fowleri в Израиле был диагностирован в 2022 году уже после смерти пациента.

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Одноклеточный организм проникает в организм жертвы через нос, пробираясь в головной мозг через обонятельный нерв. Там амёба начинает поедать эритроциты и нейроны; в конечном счёте её распространение приводит кровоизлиянию и некрозу, поэтому в случае заражения действовать надо быстро.

В мире зарегистрировано не так много случаев инфицирования Naeglera fowleri, но они набирают обороты из-за глобального потепления, предостерегают учёные. Обнаружить опасное существо в водоёмах не так легко – даже при проведении анализа воды, амёба может скрываться в других слоях. А вот хлорирование искусственных водоёмов вполне может быть полезно.

Для самих купальщиков и пловцов, единственным способом избежать попадания паразита является использование затычек для носа или зажимов – а также поддерживание головы над водой во время купания.