Покорителям Эвереста во время восхождения придется носить с собой свои фекалии

Отходы должны будут доставлены в базовый лагерь для проверки.
Сельский муниципалитет Пасанг Лхаму обязал альпинистов возвращать в базовый лагерь свои фекалии после восхождения, поскольку «горы начали вонять», а экскременты не полностью разлагаются из-за экстремальных температур в регионе.
«Мы получаем жалобы на то, что на камнях видны человеческие испражнения. Это неприемлемо и подрывает наш имидж», – Мингма Шерпа, председатель сельского муниципалитета Пасанг Лхаму.
Альпинистам, которые хотят подняться на самую высокую гору в мире и соседнюю гору Лхоцзе, необходимо будет приобрести в базовом лагере «мешки для фекалий». Их будут проверять после возвращения в лагерь.
В регионе было проведено несколько кампаний по уборке, включая ежегодную акцию под руководством Непальской армии. По данным организации, между первым лагерем у подножия Эвереста и Южным Колом, известным как четвертый лагерь, который находится ближе к вершине, находится около трех тонн человеческих отходов.
Международный горный гид Стефан Кек, который часто организует экспедиции на Эверест, утверждает, что Южное седло заслужило репутацию «открытого туалета». Здесь почти нет льда и снега, поэтому повсюду можно увидеть человеческие испражнения.
Каждый год на Эверест поднимается различное количество альпинистов. В последние годы число стремящихся покорить эту высочайшую вершину мира, значительно возросло. На протяжении 1990-х годов общее число альпинистов, поднимающихся на Эверест, составляло около 200-300 человек в сезон. С течением времени, оно увеличилось, и в 2019 году достигло более 800 альпинистов. Однако в 2020 и 2021 годах COVID-19 значительно повлиял на альпинистический сезон на Эвересте. Пандемия и связанные с ней ограничения привели к сокращению числа восхождений.
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