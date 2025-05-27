Покусанную змеёй на Бали россиянку экстренно спасли прямо в самолёте

Жизнь туристке спас рязанский врач, летевший этим же рейсом.
Одной из пассажирок авиарейса Бали-Москва на днях понадобилась экстренная помощь. Оказалось, что накануне вылета с индонезийского острова девушку укусила змея. В воздухе место укуса начало сильно отекать, и самочувствие пассажирки резко ухудшилось.
Командир воздушного судна принял решение экстренно садиться в аэропорту Индии, но один из пассажиров-медиков предложил взять ситуацию в свои руки и стабилизировать состояние женщины.
Спасителем пассажирки оказался врач анестезиолог-реаниматолог Александр Кошкин – он заведует Территориальным центром медицины катастроф Рязанской области. После оказания экстренной помощи отёк на теле девушки уменьшился, и она смогла продолжить путь до Москвы. Экстренная посадка в итоге не понадобилась.
Сообщается, что позже во время рейса стал плохо уже другой девушке: она потеряла сознание прямо во время полета. Александр Кошкин снова пришел на помощь пассажире и следил за её состоянием на протяжении оставшегося пути.
По словам врача анестезиолога-реаниматолога, в его работе очень важно «сохранять хладнокровие в любых условиях».
В Москве самолёт встречала бригада скорой помощи: обеих пассажирок оперативно передали в руки медиков.
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