Полицейская собака помогла раскрыть 166 преступлений и уходит на пенсию

Пора в отставку – отдыхать в свое удовольствие рядом с любящими хозяевами.

11-летний пес из штата Вашингтон отправляется на пенсию после почти десяти лет безупречной службы. Он помог своему напарнику в задержании более сотни подозреваемых.

Овчарка по имени Хоббс и ее напарник – сержант полицейского управления Эдмондса, Джейсон Робинсон, – вместе задержали около 166 подозреваемых и нашли 113 важных улик.

«Хоббс был ценным активом для правоохранительных органов во всех округах Снохомиш и Северный Кинг. Он бесстрашно преследовал подозреваемых», – говорится в сообщении полиции Эдмондса.

Хоббс попал в полицию Эдмондса в сентябре 2013 года прямиком из Германии. Затем он стал партнером офицера Робинсона, и они получили свою первоначальную сертификацию (лицензию в полиции) в декабре 2013 года. За время своего пребывания в должности команда также несколько раз получала сертификацию уровня магистра.

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Фото: Edmonds Police Department

Одним из самых ярких моментов в карьере Хоббса стало задержание в 2017 году двух вооруженных лиц, совершивших ограбление в городке Маунтлейк Террас. Пес и Робинсон несколько часов преследовали подозреваемых во время ливня и в итоге задержали их.

«Он заботился обо мне в течение многих лет, и теперь моя очередь заботиться о нем, поскольку он будет просто собакой. Как и большинство бывших кураторов К-9, я уверен, что буду бродить по залам полиции, рассказывая славные истории о наших приключениях», – сказал Робинсон.