Полиция огласила результаты вскрытия знаменитой белухи. Животное считают русским шпионом

Гибель знаменитого животного связали с бактериальной инфекцией.

Норвежская полиция представила результаты вскрытия белухи по кличке Хвалдимир, чье тело было найдено у берегов Норвегии 31 августа. Ранее зоозащитные организации OneWhale и NOAH заявляли, что на теле животного, которого называли «русским шпионом», были видны пулевые ранения, но полиция эту информацию опровергла.

Причина смерти Хвалдимира, согласно новым данным, была связана с бактериальной инфекцией. Во время вскрытия выяснилось, что во рту белухи застряла деревянная палка длиной 35 см и толщиной 3 см. Эта палка могла привести к возникновению инфекции, поскольку затрудняла питание животного. Представитель норвежской полиции Амунд Прид Ревхейм сообщил, что данная находка также подтверждает версию о том, что Хвалдимир погиб не в результате противоправных действий.

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Впервые необычную белуху заметили рыбаки в Норвегии в 2019 году. Белухи обычно плавают стадами, причем в более северных широтах, и поодиночке их не встретишь, что сразу насторожило прознавших об этом морских биологов. На морском млекопитающем была тугая «упряжка» для камеры, из-за чего возникли домыслы о том, что кит — «российский шпион». СМИ подхватили догадку и прозвали кита «русской белухой-разведчицей». Одно издание нарекло животное Хвáлдимиром: сочетание норвежского слова hval, «кит», и имени российского президента Владимира Путина.

Тогда на ремешке, закрепленном на белухе, заметили обвес для камеры и жетон, на котором было написано по-английски: «Оборудование, Санкт-Петербург». К тому же в Норвежском управлении рыболовства предположили, что кит содержался в неволе некоторое время, так как он не боялся людей и даже возвращал хозяевам упавшие в море предметы.