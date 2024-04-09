Полное солнечное затмение: как это было

Собрали зрелищные видео солнечного затмения 8 апреля 2024 года, которое приковало к себе внимание сотен тысяч людей по всему миру.

Вчера жители Мексики, США и Канады с трепетом и восторгом наблюдали за полным солнечным затмением.

В Московском планетарии объяснили, что в этот раз Луна полностью закрыла собой солнечный диск, потому что видимый диаметр Луны в момент затмения оказался в 1,0566 раза больше солнечного диска за счет близости к Земле (353 321 км). При этом Луна отбросила на земную поверхность тень шириной 198 км. Жители тех мест, которые эта тень накрыла, смогли наблюдать полную фазу солнечного затмения.

Кульминация затмения лучше всего была заметна в Мексике. Собравшиеся наблюдатели увидели, как солнечный диск «погас» почти на 4,5 минуты, погружая все вокруг во тьму.

Затмение Солнца продолжалось больше пяти часов – с 18:42 до 23:52 по московскому времени мск, включая частные фазы, которые были видны на всей территории США (именно поэтому данное затмение также называют «американским»). Россиянам полюбоваться на то, как Луна заслоняет Солнце, не удалось — затмение не наблюдалось в наших широтах.

Зато зрителям по всему земному шару были доступны многочисленные прямые трансляции, которые вели все от мала до велика: NASA, медиа и блогеры.

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Посмотрите, как лунная тень накрывает собравшуюся толпу в парке Клайд Уоррен (Далласа, Техас). Сообщается, что во многих магазинах в день затмения были раскуплены все солнечные очки – так много желающих вышли на улицы, чтобы увидеть, как Луна закрывает Солнце.

Во время затмений (как солнечных, так и лунных) Земля, Солнце и Луна находятся точно на одной линии. Если в середине окажется Земля, то земляне смогут увидеть лунное затмение, а если Луна (как в этот раз) — солнечное.